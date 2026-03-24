Iran ispalio projektile na Izrael: 'Slijedite upute, spašavaju živote'

Sukob na Bliskom istoku ušao je u 25. dan. Zemlje Perzijskog zaljeva razmatraju aktivniju podršku američko-izraelskim operacijama. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati već su napravile korake koji bi mogli proširiti njihovu ulogu, iako zasad bez izravnog vojnog angažmana.

Istodobno, Južna Koreja poziva Iran na smirivanje napetosti i osiguravanje sigurnog prometa kroz Hormuški tjesnac, ključan za svjetsku trgovinu energentima. Nestabilnost se odražava i na tržište nafte, gdje cijene snažno osciliraju zbog neizvjesnosti i mogućih poremećaja u opskrbi. Europski čelnici, uključujući Ursulu von der Leyen, naglašavaju hitnu potrebu za pregovorima kako bi se spriječile daljnje globalne ekonomske posljedice.

Ključni događaji:

Iranske rakete izazvale uzbunu u Izraelu

Predsjednica Europske komisije poziva na pregovore o okončanju rata

Cijena nafte oko 104 dolara po barelu

Južna Koreja poziva Iran da osigura sigurnu plovidbu u Hormuškom tjesnacu

Kim Jong Un najavio jačanje nuklearnih snaga

Zaljevske zemlje razmatraju aktivniju ulogu u ratu

Netanyahu najavio još napada

8.24 - Dok Donald Trump govori o izgledima za skori završetak rata, izraelski premijer Benjamin Netanyahu obećao je izvesti još napada. Najavio je da će Izrael "nastaviti napadati i Iran i Libanon", prenosi Sky News.

"Uništavamo raketni i nuklearni program te nastavljamo nanositi teške udarce Hezbollahu", rekao je.

"Prije samo nekoliko dana eliminirali smo još dva nuklearna znanstvenika - i još uvijek smo aktivni", dodao je Netanyahu.

8.29 - Dan ranije papa Lav XIV. kritizirao je bombardiranja iz zraka.

Iako Lav, prvi američki papa, nije posebno spomenuo sukob na Bliskom istoku, oštro je osudio upotrebu zračnih snaga u vojnim akcijama: "Nitko se ne bi trebao bojati da bi prijetnje smrću i uništenjem mogle doći s neba".

"Nakon tragičnih iskustava 20. stoljeća, bombardiranja iz zraka trebala su biti zauvijek zabranjena", rekao je i nastavio: "Pa ipak, ona još uvijek postoje... to nije napredak; to je nazadovanje!"

Pakistan mogući domaćin pregovora o miru

8.12 - Pakistanski dužnosnik i drugi izvor rekli su Reutersu da bi se izravni pregovori o okončanju rata mogli održati u Islamabadu ovog tjedna . Pakistanski dužnosnik rekao je da se očekuje da će se američki predsjednik J. D. Vance, kao i izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff i Jared Kushner, sastati s iranskim dužnosnicima u Islamabadu ovog tjedna, nakon poziva između Trumpa i načelnika pakistanske vojske Asima Munira.

Porasla cijena sirove nafte

7.16 - Dok Donald Trump govori o izgledima za mir s Iranom, financijska tržišta su skeptična. Cijena brent sirove nafte jutros je porasla za gotovo 4 posto na oko 104 dolara po barelu.

Iran ispalio projektile na Izrael

6.47 - Izraelske obrambene snage (IDF) tvrde da su identificirale projektile lansirane iz Irana. Navode da obrambeni sustavi djeluju kako bi presreli prijetnju. Objavom na Telegramu pozvali su javnost "da se ponaša odgovorno i slijedi upute" jer "one spašavaju živote."

Ljudima je naloženo da uđu u zaštićeni prostor i ostanu tamo do daljnjega. "Napuštanje zaštićenog prostora dopušteno je samo nakon primanja izričitih uputa. Javnost se moli da nastavi djelovati u skladu sa smjernicama Zapovjedništva domaće fronte."

— גלצ (@GLZRadio) March 24, 2026

The Time of Israel je objavio da je bomba s oko 100 kilograma eksploziva pogodila središte Tel Aviva, što je dovelo do velike štete na zgradama i vozilima. U napadima na središte grada šest osoba lakše je ozlijeđeno.

Zemlje Perzijskog zaljeva razmatraju dublju ulogu u ratu

6.00 - Vlade diljem Perzijskog zaljeva sve su bliže podršci američko-izraelskoj vojnoj kampanji protiv Irana, prema izvješću Wall Street Journala. U izvješću se navodi da su zemlje, uključujući Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, poduzele korake koji bi mogli proširiti njihovo sudjelovanje u sukobu nakon iranskih napada na regionalnu energetsku infrastrukturu i brodske rute.

Saudijska Arabija dopustila je američkim snagama korištenje ključne zračne baze koja bi mogla podržati operacije povezane s ratom, dok su UAE počeli ciljati financijske i komercijalne mreže povezane s Iranom unutar zemlje. Iako ove mjere ne uključuju izravno vojno sudjelovanje, one sugeriraju da se regionalni partneri Washingtona možda postupno pozicioniraju za aktivniju ulogu kako sukob traje.

Južna Koreja poziva Iran da osigura sigurnu plovidbu u Hormuškom tjesnacu

5.30 - Južnokorejski ministar vanjskih poslova Cho Hyun rekao je da je u ponedjeljak navečer razgovarao sa svojim iranskim kolegom Abbasom Araghchijem i izrazio "duboku zabrinutost" zbog rata i njegovog utjecaja na globalno gospodarstvo.

U objavi na X-u, Cho je rekao da poziva Iran na deeskalaciju napetosti u Hormuškom tjesnacu, koji je Teheran zatvorio za većinu pomorskog prometa tijekom sukoba. Pozvao je Iran da poduzme "proaktivne mjere kako bi osigurao sigurnu plovidbu" tim plovnim putem.

Pala cijena nafte

5.00 - Globalna referentna cijena nafte, Brent crude, porasla je u ponedjeljak navečer na nešto više od 104 dolara po barelu, nadoknadivši dio gubitaka zabilježenih ranije tijekom dana.

Cijene su naglo pale s gotovo 113 dolara na oko 97 dolara nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da Sjedinjene Države i Iran vode "produktivne razgovore".

Oporavak kasnije tijekom dana sugerira da su tržišta i dalje neizvjesna oko putanje rata i potencijala za poremećaje u opskrbi energijom.

Zakulisne igre Teherana i Washingtona

4.30 - U uvodniku objavljenom u utorak od strane iranske novinske agencije Tasnim, povezane s IRGC-om, navodi se da su tvrdnje o zakulisnim pregovorima između Teherana i Washingtona dio strategije stvaranja podjela unutar Irana.

U komentaru se tvrdi da prijedlozi za tajne pregovore u koje je uključen samo dio iranskog političkog establišmenta odražavaju "kompleksan plan neprijatelja" usmjeren na potkopavanje jedinstva tijekom rata.

Također je odbacilo izvješća koja su kružila u ponedjeljak da bi predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf mogao biti uključen u pregovore, rekavši da je taj prijedlog imao za cilj izazvati političke sukobe unutar zemlje.

U uvodniku se inzistiralo na tome da Iran već ima jedinstveni okvir, odobren od strane svih centara moći, o tome kako bi zemlja trebala pristupiti konačnom izlasku iz rata.

Von der Leyen: 'Vrijeme je za pregovore'

4.00 - Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u utorak da je vrijeme za pregovore o okončanju neprijateljstava u koje je uključen Iran, upozoravajući da sukob ima globalne ekonomske posljedice.

"Situacija je kritična za opskrbu energijom diljem svijeta. Svi osjećamo posljedice na cijene plina i nafte, naša poduzeća i naša društva“, rekla je von der Leyen na konferenciji za novinare s australskim premijerom Anthonyjem Albaneseom.

"Od najveće je važnosti da dođemo do rješenja koje će se postići pregovorima i koje će okončati neprijateljstva koja vidimo na Bliskom istoku“, rekla je. Von der Leyen je također osudila iranske napade na civilnu infrastrukturu diljem regije.

Iranske rakete izazvale uzbunu u Izraelu

3.30 - CNN izvještava da je izraelski parlament prekinuo kasnonoćnu sjednicu nakon što su iranske rakete izazvale uzbunu od strane Izraelskog zapovjedništva domaće fronte.

Izvješće citira glasnogovornika Knesseta koji je rekao da je sjednica nastavljena oko 15 minuta kasnije.

Kim Jong Un najavio jačanje nuklearnih snaga

3.05 - Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un rekao je da će njegova zemlja ojačati svoje nuklearne snage usred američko-izraelske vojne kampanje protiv Irana, odbacujući ideju razoružanja u zamjenu za ekonomske koristi ili sigurnosna jamstva.

"Trenutačna svjetska stvarnost, gdje se dostojanstvo i prava suverenih država nemilosrdno krše jednostranom silom i nasiljem, jasno uči što je pravo jamstvo opstanka i mira države", rekao je Kim u ponedjeljak u obraćanju Vrhovnoj narodnoj skupštini.

U komentarima koji se općenito smatraju referiranjem na tekući rat s Iranom, Kim je rekao da će Pjongjang nastaviti jačati svoje nuklearne sposobnosti, predstavljajući arsenal kao ključan za zaštitu suvereniteta i dugoročne sigurnosti zemlje.