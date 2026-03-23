Eksplozije u Teheranu, Izrael pokrenuo novi val napada: 'Čuli smo strašne zvukove'

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Iranu uništenjem elektrana ako u roku od 48 sati ne otvore Hormuški tjesnac, iz Teherana je stigao odgovor na njegov ultimatum. Poručili su da će, ako budu napadnuti, potpuno zatvoriti tjesnac, uništiti vitalnu infrastrukturu i cijelu regiju gurnuti u mrak.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu posjetio je grad Arad i upozorio europske čelnike da nije samo Izrael meta napada te podsjetio na iranski napad na četiri tisuće kilometara udaljenu britansku američku bazu u Indijskom oceanu.

Izraelska vojska uz napade na Iran priprema kopnenu invaziju na Libanon. Libanonski predsjednik Joseph Aoun osudio je izraelske napade na ključnu infrastrukturu na jugu zemlje te poručio kako je riječ o kolektivnom kažnjavanju civila.

Načelnik glavnog stožera izraelske vojske Eyal Zamir izjavio je kako je Izrael "tek započeo" kampanju protiv Hezbolaha te da je spreman za "dugu kampanju" koja uključuje i kopnene operacije u Libanonu. U obraćanju zapovjednicima, Zamir je istaknuo da su izraelske bitke protiv Irana i Hezbolaha "međusobno povezane".

Izrael započeo novi val napada

Iran će uzvratiti na napad na svoja energetska postrojenja

7.03 - Iran će uzvratiti na napad na svoj elektroenergetski sektor ciljajući izraelske elektrane, kao i elektrane koje opskrbljuju američke baze električnom energijom u zemljama regije, navodi se u objavi Revolucionarne garde u ponedjeljak.

U objavi se naizgled povlače ranije prijetnje o napadima na postrojenja za desalinizaciju vode u regiji, koja su ključna za opskrbu pitkom vodom u zemljama Zaljeva.

"Lažljivi... američki predsjednik tvrdio je da Revolucionarna garda namjerava napasti postrojenja za desalinizaciju vode i izazvati teškoće ljudima u zemljama regije", navodi se u izjavi podijeljenoj u državnim medijima.

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je zaprijetio da će iranske elektrane biti meta napada ako Teheran u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac za sve brodove u roku od 48 sati.

"Odlučni smo odgovoriti na svaku prijetnju istom mjerom u smislu odvraćanja... Ako vi pogodite struju, mi ćemo pogoditi struju“, poručila je Revolucionarna garda.

6.15 - Izraelska vojska priopćila je da je "započela opsežan val napada usmjerenih na infrastrukturu iranskog terorističkog režima", prenosi Sky News.

Nije dala dodatna pojašnjenja, ali su iranski mediji izvijestili o zračnim napadima usmjerenima na Teheran rano ujutro u ponedjeljak, no nisu naveli koje su lokacije točno pogođene.

Iranski državnim mediji, među njima i agencija povezana s Iranskom revolucionarnom gardom Fars, izvijestili su da su zračne eksplozije zabilježene diljem grada. "Zabilježeni su strašni zvukovi eksplozija", navodi Fars, a prenosi BBC.

Starmer saziva hitan sastanak o gospodarstvu zbog rastućeg rizika od rata u Iranu

6.12 - Britanski premijer Keir Starmer predsjedavat će hitnim sastankom o ekonomskim posljedicama rata u Iranu u ponedjeljak, uz nazočnost ministrice financija Rachel Reeves i guvernera Banke Engleske Andrewa Baileyja, priopćila je vlada.

Ulagači se pripremaju za još jedan buran tjedan na financijskim tržištima nakon što je Iran rekao da će napasti energetske i vodne sustave zaljevskih susjeda ako američki predsjednik Donald Trump ostvari prijetnju napadom na iransku elektroenergetsku mrežu.

"Očekuje se da će se obrađivati ​​teme poput ekonomskog utjecaja krize na kućanstva i poduzeća, energetske sigurnosti i otpornosti industrije i lanaca opskrbe, uz međunarodni odgovor", priopćilo je britansko ministarstvo financija uoči takozvanog sastanka "COBRA" u ponedjeljak.

Reeves je izjavila kako je prerano govoriti kakav će biti utjecaj rata na britansko gospodarstvo, za sada otklonivši pozive na sveobuhvatne mjere smanjenja troškova života za kućanstva, napominjući kako se razmatraju ciljanije potpore.

Šok izazvan rastom cijena energije prijeti ponovnim porastom britanske stope inflacije - moguće na pet posto kasnije ove godine, prema nekim ekonomistima. Ako rast cijena nafte i plina potraje i budu potrebne velike mjere potpore, to bi također moglo poremetiti napore Reeves da stabilizira javne financije, a moglo bi dovesti i do daljnjeg povećanja poreza, piše Reuters.

Prošli tjedan britanska vlada je donijela paket pomoći od 53 milijuna funti za kućanstva koja za grijanje koriste lož ulje. U petak su troškovi zaduživanja britanske vlade na 10 godina porasli iznad pet posto, prvi put od globalne financijske krize prije gotovo 20 godina, napominje agencija.