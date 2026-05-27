JOŠ SAMO DVA TJEDNA

Strahuju od posljedica? Njemački savez moli igrače da se suzdrže od političkih komentara

Strahuju od posljedica? Njemački savez moli igrače da se suzdrže od političkih komentara
Foto: Ina Fassbender/AFP/Profimedia

To je odstupanje od prijašnjih praksi u kojima su Njemački reprezentativci aktivnom gestom (prekrivanje ustiju) dali do znanja što misle o režimu u Katru

27.5.2026.
22:32
Hina
Sportski direktor njemačke nogometne reprezentacije Rudi Voller pozvao je igrače "Elfa" da se suzdrže od političkih komentara tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi.

Voller je istaknuo kako igrači neće biti "ušutkani", ali i dodao: "Bilo bi mudro da malo odvojimo sport i politiku. Ovdje smo kako bi igrali na World Cupu," kazao je.

Politika američkog predsjednika Donalda Trumpa, uključujući njegov tekući sukob s Iranom, izazvala je snažno protivljenje i na domaćem i na međunarodnom planu.

"Ako netko želi komentirati, to apsolutno može učiniti prije turnira," rekao je Voller na marginama trening kampa njemačke reprezentacije u Bavarskoj.

"Mnogo je stvari na ovom svijetu koje nam se ne sviđaju. Također bih volio vidjeti više mira svugdje, ali to se neće riješiti prije prve utakmice," istaknuo je.

Voller se nada da je Njemačka nešto naučila iz Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru, gdje su pripreme za turnir bile obilježene raspravama o zabrani političkih simbola. U Dohi su njemački igrači prekrili usta prije prve utakmice kako bi prosvjedovali protiv odluke FIFA-e koja je igračima zabranila nošenje traka "One Love", simbola raznolikosti i podrške LGBTQ+ zajednici.

No, njihov ponižavajući ispad u prvom krugu, drugo uzastopno SP, naveo je neke komentatore na zaključak da bi im bilo bolje da su se usredotočili na nogomet.

