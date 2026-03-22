Teheran ima rakete s dometom do Berlina? Trump dao rok od 48 sati za otvaranje Hormuškog tjesnaca

Iran je projektilom pogodio južni izraelski grad Dimonu. U napadu je poginulo petero ljudi, a ozlijeđeno je stotinjak. Čini se da je meta bio nuklearni objekt udaljen oko 13 km. Pogođen je i obližnji grad Arad. To slijedi nakon napada na iranski nuklearni objekt Natanz, tvrdi Teheran. Državno tijelo za atomsku energiju uvjerava da nema opasnosti za ljude u okolnim područjima.

Iranska prijetnja brodovima u Hormuškom tjesnacu je "smanjena" nakon američkog bombardiranja podzemnog vojnog objekta ovog tjedna. Iranske snage su više puta ciljale Zaljev tijekom ovog sukoba - što je potaknulo ministre vanjskih poslova G7 da danas objave izjavu u kojoj pozivaju na "trenutni" prekid napada. Ministri vanjskih poslova također su rekli da su spremni poduzeti mjere za podršku globalnim opskrbama energijom jer se kritična infrastruktura i dalje cilja u regiji. Izrael i SAD nastavili su napadati Teheran, dok lokalno stanovništvo obilježava početak nove godine u zemlji.

Donald Trump jučer je rekao da razmatra "smanjenje" rata, manje od sat vremena nakon što je rekao: "Ne želim prekid vatre". S druge strane, izraelski ministar obrane tvrdi da će američko-izraelski napadi na Iran ovog tjedna "značajno eskalirati" - što postavlja pitanja o tome koliko su usklađeni.

7.45 - Izrael tvrdi da Iran ima rakete dugog dometa s dometom od 4000 km. To, tvrdi se, znači da Teheran ima oružje koje "može dosegnuti London, Pariz ili Berlin".

Upozorenje dolazi nakon što je Teheran lansirao dvije balističke rakete na zajedničku američko-britansku vojnu bazu Diego Garcia, doznaje Sky News.

Iako rakete nisu pogodile, smatra se da su prešle oko 4000 km - dalje nego što se prije mislilo da je Teheran mogao pogoditi. Načelnik izraelskog stožera, general-pukovnik Eyal Zamir, rekao je: "Ove rakete nisu namijenjene napadu na Izrael.

"Njihov domet proteže se do glavnih gradova Europe - Berlin, Pariz i Rim su svi unutar izravnog dometa prijetnje."

Britanska nuklearna podmornica smještena u Arapskom moru

6.34 - Britanska nuklearna podmornica opremljena krstarećim raketama Tomahawk zauzela je položaj u Arapskom moru, dajući Britaniji mogućnost lansiranja udara dugog dometa ako se regionalni sukob zaoštri, izvijestio je u subotu Daily Mail.

HMS Anson, naoružan raketama Tomahawk Block IV i torpedima Spearfish, napustio je Perth ranije ovog mjeseca i prešao otprilike 8500 kilometara do regije, navodi Daily Mail.

Podmornica periodično izranja kako bi komunicirala sa Stalnim zajedničkim stožerom Ujedinjenog Kraljevstva u Northwoodu, gdje bi svaku naredbu za lansiranje odobrio premijer, a prenio bi je šef zajedničkih operacija, dodaje se u izvješću.

Do raspoređivanja dolazi nakon što je SAD-u odobreno korištenje britanskih baza za napade na iranske lokacije koje prijete Hormuškom tjesnacu.

Britansko ministarstvo obrane nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar, stoga Reuters nije mogao potvrditi izvješće.

Izraelska vojska tvrdi da izvodi napade 'u srcu Teherana'

4.54 - Izraelska vojska je u nedjelju izjavila da provodi zračne napade u središtu Teherana, dan nakon dva razorna iranska napada na jugu Izraela. Vojska "trenutno provodi zračne napade na iranski teroristički režim u srcu Teherana", navodi se u kratkoj izjavi.

Dva iranska projektila pogodila su u subotu navečer dva južna izraelska grada, Arad i Dimonu, koji je u blizini strateškog nuklearnog istraživačkog centra, ozlijedivši više od stotinu ljudi, uključujući i djecu, i prouzročivši veliku materijalnu štetu. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) navela je da nema naznaka o šteti na Centru za nuklearno istraživanje Negev koji se tamo nalazi.

Ujedinjeni Arapski Emirati kažu da odgovaraju na napade raketama i dronovima iz Irana

4.38 - Ujedinjeni Arapski Emirati priopćili su u nedjelju da odgovaraju na napade raketama i dronovima iz Irana, dok je Saudijska Arabija izvijestila o ponovnom lansiranju balističkih raketa prema Rijadu, budući su zaljevske države od početka rata meta iranskih odmazdi zbog američko-izraelske ofenzive.

"Protuzračna obrana UAE-a trenutno odgovara na prijetnje raketama i dronovima koje dolaze iz Irana", izvijestilo je Ministarstvo obrane na X-u. Upozorilo je javnost da su "zvukovi koji se čuju rezultat presretanja" napada.

Tri balističke rakete ciljale su regiju Rijada, glavni grad Saudijske Arabije, objavilo je saudijsko Ministarstvo obrane u nedjelju, 23. dana sukoba na Bliskom istoku.

"Otkriveno je lansiranje tri balističke rakete prema regiji Rijada. Jedna raketa je presretnuta, dok su druge dvije pale u nenaseljeno područje", napisalo je ministarstvo na X-u. Dodali su da je od ponoći u nedjelju iznad zemlje presretnuto pet dronova.

Iran odgovara Trumpu najavom napada na postrojenja za desalinizaciju u regiji

3.04 - Iranska vojska je u nedjelju objavila da će ciljati energetsku infrastrukturu i postrojenja za desalinizaciju u regiji ako Donald Trump ostvari svoje prijetnje uništenjem iranskih termoelektrana.

"Ako neprijatelj napadne iransku naftnu i energetsku infrastrukturu, meta će biti sva energetska, informacijska i infrastruktura za desalinizaciju koja pripada Sjedinjenim Državama i režimu u regiji“, rekao je Khatam al-Anbiya, glasnogovornik operativnog zapovjedništva vojske, u izjavi koju je objavila novinska agencija Fars. Nije precizirao na koji se "režim" odnosi.

Ranije je Donald Trump dao Iranu 48 sati da otvori Hormuški tjesnac za pomorski promet ili će se suočiti s uništenjem iranskih elektrana. Američka prijetnja dolazi nakon što su dva iranska projektila pogodila dva južna izraelska grada u subotu navečer, jedan od njih u blizini centra za nuklearna istraživanja, ozlijedivši više od 100 ljudi i prouzročivši veliku materijalnu štetu.

Iako nije bio najsmrtonosniji napad u subotu navečer, bio je najspektakularniji zbog opsega uzrokovane štete. Najmanje 88 ljudi je ozlijeđeno, od kojih deset teško, u iranskom raketnom napadu na grad Arad, prema novom privremenom broju žrtava koje su objavili spasioci.

Trump prijeti Iranu uništenjem elektrana ako ne otvore Hormuški tjesnac u 48 sati

2.15 - Američki predsjednik Donald Trump u subotu je zaprijetio da će "uništavati" iranske elektrane ako Teheran u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac u roku od 48 sati, što je dramatična eskalacija koja se dogodila jedva dan nakon što je govorio o "smirivanju" rata.

"Ako Iran POTPUNO, BEZ IKAKVE PRIJETNJE, ne otvori ponovno Hormuški tjesnac u roku od 48 sati od ovog preciznog trenutka, Sjedinjene Američke Države će napasti i uništiti njegove razne ELEKTRANE, POČEVŠI OD NAJVEĆE"!" napisao je američki predsjednik.

Prijetnja iranskim napadima spriječila je većinu brodova da prođu kroz tjesnac, uski plovni put koji služi kao kanal za oko petinu globalnih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina, prijeteći globalnim energetskim šokom. Njegovo gotovo zatvaranje dovelo je do porasta cijena plina u Europi za čak 35 posto prošli tjedan.

Prijetnja se pojavila kada je sukob ušao na opasno novo područje. Izraelski dužnosnici rekli su da su iranske snage prvi put ispalile rakete dugog dometa, proširujući rizik od napada izvan Bliskog istoka.

Iran je lansirao dvije balističke rakete dometa 4000 kilometara na američko-britansku vojnu bazu Diego Garcia u Indijskom oceanu, rekao je izraelski vojni zapovjednik Eyal Zamir. "Ove rakete nisu namijenjene napadu na Izrael. Njihov domet doseže europske prijestolnice - Berlin, Pariz i Rim su svi unutar izravnog dometa prijetnje", rekao je Zamir u izjavi.

Izvor u britanskom ministarstvu obrane rekao je da se napad dogodio prije nego što je vlada u petak dala posebno odobrenje SAD-u da koristi britanske vojne baze za izvođenje napada na iranske raketne lokacije.

Više od 2000 ljudi ubijeno je u Iranu otkako su SAD i Izrael započeli napade. U Izraelu je 15 ljudi ubijeno u iranskim napadima od početka rata 28. veljače.

Kasno u subotu iranski projektili pogodili su južne izraelske gradove Dimonu i Arad, ozlijedivši desetke ljudi, uključujući djecu, u odvojenim napadima. Iranska revolucionarna garda izjavila je u nedjelju ujutro da su ciljali "vojne instalacije" i sigurnosne centre na jugu Izraela.

Glasnogovornik izraelske vojske, brigadni general Effie Defrin, poručio je u objavi na X-u da je zračna obrana zemlje funkcionirala, ali nije presrela napade. "Istražit ćemo incident i učiti iz njega", rekao je.

Izraelski tajni nuklearni reaktor nalazi se oko 13 kilometara jugoistočno od Dimone. Oba grada nalaze se u blizini nekoliko vojnih lokacija, uključujući zračnu bazu Nevatim, jednu od najvećih u zemlji. "Ovo je bila vrlo teška večer u bitci za našu budućnost", rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu u izjavi koju je objavio njegov ured nakon napada na Arad.

"Odlučni smo nastaviti napadati naše neprijatelje na svim frontama", navodi se u izjavi.

Preokret Trumpove retorike

Subotnji ultimatum najoštriji je udarac do sada. Trumpova retorika preokrenula se od povlačenja do eksplicitnog odbrojavanja od 48 sati za napad na iransku energetsku infrastrukturu, a čini se da su američki birači sve zabrinutiji da bi se rat mogao proširiti. Šokovi cijena energije potiču inflaciju, teško pogađajući potrošače i poduzeća, što je velika politička odgovornost za Trumpa dok pokušava opravdati rat pred javnošću prije izbora u studenom na kojima je u pitanju kontrola nad Kongresom.

Trump je također optužio saveznike u NATO-u za kukavičluk zbog njihovog oklijevanja da pomognu u otvaranju tjesnaca. Neki saveznici rekli su da će to razmotriti, ali većina kaže da se ne žele pridružiti ratu koji je Trump započeo bez konzultacija s njima.

Iranski mediji izvijestili su da su američke i izraelske snage u subotu ujutro napale kompleks za obogaćivanje urana Shahid Ahmadi-Roshan u Natanzu. Tehnički stručnjaci nisu pronašli radioaktivna curenja, a obližnji stanovnici nisu bili u opasnosti. Izrael je rekao da nije bio svjestan takvog napada, dok je čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju rekao da istražuje.

Iranski mediji kasnije su izvijestili o napadima na putnički terminal u južnoj luci Bushehr i prazan putnički brod na obližnjem otoku Kharg. Otok, gdje Iran utovaruje gotovo sav svoj izvoz nafte, smatra se potencijalnom metom ako Washington odluči napasti iranski energetski sektor ili upotrijebiti kopnene trupe za njegovo uništavanje.

Iran je rekao da je ispalio dronove na američke baze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu koje su se koristile za izvođenje napada na iranske otoke u Zaljevu. Saudijska Arabija u subotu je naredila iranskom vojnom atašeu i četvorici drugih iranskih diplomata da napuste zemlju.

Izrael je također napao Bejrut, rekavši da cilja libanonsku miliciju Hezbolaha koju podržava Iran, što je dio najsmrtonosnijeg prelijevanja rata protiv Irana. Hezbolah je 2. ožujka pucao na Izrael u znak podrške Teheranu. Izrael je izjavio da su njegovi zrakoplovi napali lokacije za proizvodnju balističkih raketa oko Teherana. Tri člana obitelji poginula su u napadu na stambenu zgradu u gradu Ramsaru, izvijestili su iranski mediji.