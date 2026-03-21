Iran ispalio projektile prema američkoj bazi, SAD povlači zanimljiv potez oko iranske nafte?

Američko-izraelski sukob s Iranom ne jenjava ni 22.dan. Nakon što je Donald Trump optužio članice NATO-a da su kukavice jer nisu bile dovoljno aktivne u njegovom pokušaju ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca, Ujedinjeno kraljevstvo je popustilo i dozvolilo SAD-u pristup bazama na Bliskom istoku radi "kolektivne samoobrane". Međutim, Donald Trump kaže da su Britanci trebali djelovati "puno brže".

Trump tvrdi da je rat dobiven te da ne želi primirje dok SAD uništava drugu stranu. Cijene nafte i plina i dalje su visoke nakon napada na postrojenja u Iranu i Kataru. Najnoviji porast cijena energije započeo je kada je Izrael napao iranska postrojenja u iranskom dijelu naftnog polja Južni Pars. Iran je potom uzvratio na katarskim lokacijama.

Iranska vojska zaprijetila je "potpunim uništenjem" energetske infrastrukture SAD-a i njihovih saveznika ako ponovno budu ciljani njihovi vlastiti energetski objekti. Unatoč tome, izvješće u SAD-u sugerira da Washington razmatra preuzimanje ključnog iranskog otoka gdje zemlja prerađuje veliku većinu svog izvoza nafte.

Ključni događaji:

Donald Trump optužio NATO članice da su kukavice

Ujedinjeno kraljevstvo dozvolilo SAD-u korištenje svojih baza na Bliskom istoku

Izrael napao iranska postrojenja u iranskom dijelu naftnog polja Južni Pars

Donald Trump tvrdi da je rat dobiven

Simultani i masovni napad Teherana na čitav Zaljev

Izrael žestoko udario na Teheran i Bejrut

8.48 - Izraelska vojska napala je u subotu Iran i Bejrut, dok SAD šalje tisuće marinaca na Bliski istok, a predsjednik Donald Trump saveznike iz NATO-a nazvao je kukavicama zbog njihova oklijevanja da pomognu u otvaranju Hormuškog tjesnaca.

Iran je spreman pustiti brodove povezane s Japanom kroz Hormuški tjesnac, izvijestio je u subotu Kyodo News, pozivajući se na iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.

Više čitajte OVDJE.

United Airlines zbog rasta cijene goriva otkazuje pet posto planiranih letova

7.09 - United Airlines, jedna od najvećih američkih aviokompanija, u petak je objavila da će zbog rasta cijene goriva otkazati pet posto letova planiranih za ovu godinu.

"Kad bi cijene ostale na ovoj razini godišnji troškovi samo za gorivo bili bi jedanaest milijardi dolara veći", priopćio je direktor United Airlinesa Scott Kirby u objavi za zaposlenike.

Više čitajte OVDJE.

WSJ: Iran ispalio projektile prema bazi Diego Garcia

6.11 - Iran je ispalio dva balistička projektila prema četiri tisuće kilometara udaljenoj američko-britanskoj bazi Diego Garcia, smještenoj usred Indijskog oceana, izvijestio je u petak Wall Street Journal.

Nijedna od dviju rakete ispaljenih prema bazi nisu pogodile cilj, piše taj list, pozivajući se na nekoliko američkih dužnosnika.

Prema navodima dvojice dužnosnika, jedan je projektil zakazao tijekom leta, a drugog je oborio američki ratni brod.

Smještena na izoliranom otoku arhipelaga Chagos, britanskom teritoriju, Diego Garcia jedna je od dviju baza koje je Ujedinjeno Kraljevstvo u petak ustupilo Sjedinjenim Državama na korištenje za "specifične obrambene operacije protiv Irana", uz Fairford u Engleskoj.

Riječ je o strateški ključnoj bazi za SAD u kojoj su usred Indijskog oceana stacionirane nuklearne podmornice, bombarderi i razarači, piše France Presse.

Ujedinjeno Kraljevstvo je 2025. godine potpisalo sporazum o povratu suvereniteta nad arhipelagom Chagos Mauricijusu, uz zadržavanje prava na 99-godišnji zakup kako bi se osigurao nastavak rada baze.

Britanci su krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih, kako bi izgradili bazu, s arhipelaga protjerali oko dvije tisuće lokalnih stanovnika, prenosi Reuters.

Iran razgovara s Japanom o propuštanju njegovih tankera kroz Hormuški tjesnac?

3.26 - Iran je spreman dopustiti japanskim tankerima prolaz kroz Hormuški tjesnac, prenosi u subotu japanska novinska agencija Kyodo riječi iranskog ministra vanjskih poslova.

Teheran je započeo pregovore s Tokijom o potencijalnom otvaranju tog morskog prolaza za japanske brodove, rekao je Abas Aragči u telefonskom razgovoru za Kyodo.

Japan ovisi o Bliskom istoku za oko 95 posto opskrbe naftom, a oko 90 posto dobiva kroz Hormuški tjesnac, ključni prolaz koji je Iran blokirao u odgovoru na izraelsko-američke napade.

Iranski šef diplomacije u intervjuu Kyodu rekao je da Iran „nije zatvorio tjesnac” nego uveo restrikcije za brodove povezane s državama koje sudjeluju u napadima na Iran.

O prolazu japanskih brodova Aragči je razgovarao i s japanskim šefom diplomacije Toshimitsuom Motegijem, no nije još htio otkriti detalje o tim razgovorima.

Iranski ministar naglasio je da je Iran spreman osigurati siguran prolaz za zemlje poput Japana ako se koordiniraju s Iranom, pa je hvalio tradicionalno „uravnotežen i pravedan” stav Tokija i njegove dugogodišnje prijateljske veze s Teheranom.

Aragči je u razgovoru s japanskom novinskom agencijom naglasio da Iran ne želi „primirje” nego „potpun, opsežan i dugoročan kraj rata”, s garancijama koje će spriječiti buduće napade te odštetom za nanesenu štetu tijekom rata.

SAD ukida sankcije na kupnju iranske nafte koja je trenutačno u tranzitu na moru

2.40 - Sjedinjene Države u petak su najavile da će privremeno ublažiti sankcije na iransku naftu koja se trenutačno prevozi tankerima.

Američko ministarstvo financija priopćilo je da će „prodaja, isporuka ili iskrcaj sirove nafte ili naftnih derivata iranskog podrijetla natovarenih na bilo koji brod” 20. ožujka ili prije biti „odobreni” do 19. travnja.

Ministar financija Scott Bessent nagovijestio je tu mogućnost u četvrtak, kazavši da će SAD možda ukinuti sankcije za „iransku naftu na moru”, piše agencija dpa.

"Zapravo ćemo koristiti iranske barele protiv Iranaca kako bismo zadržali niske cijene u idućih 10 do 14 dana, dok nastavljamo ovu kampanju", rekao je Bessent za Fox News, govoreći o količini od "oko 140 milijuna barela."

SAD je ranije, u nastojanju da se poveća globalna opskrba u trenutku dok rastu cijene energenata, privremeno dopustio i kupnju ruske nafte koja se trenutačno prevozi morem.