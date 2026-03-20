Eksplozije probudile Teheran dok raste broj žrtava, masovni val napada na zemlje Zaljeva

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je rekao da ne razmatra raspoređivanje vojnika na Bliski istok, dok rat s Iranom ulazi u četvrti tjedan. "Ne šaljem postrojbe nikamo", rekao je Trump odgovarajući na pitanje novinara planira li poslati još pripadnika vojske u regiju

Američki State Department u četvrtak je odobrio potencijalnu prodaju oružja trima zemljama Bliskog istoka - Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu Jordanu, u vrijednosti većoj od 16,5 milijardi dolara, dok se rat s Iranom intenzivira.

Ključni događaji:

Eksplozije jutros u Teheranu

Zemlje Zaljeva prijavile nove napade

Pratite tijek događaja:

EK najavljuje ciljane mjere za smanjenje cijena električne energije

6.22 - Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je u petak, nakon završetka EU samita, “privremene i ciljane mjere” za smanjenje cijena električne energije, koje rastu zbog rata na Bliskom istoku.

Najavila je mjere za sve četiri komponente koje određuju cijenu električne energije - samu proizvodnju, naknadu za prijenosne mreže, poreze i pristojbe, trgovinu emisijama.

Te mjere uključuju državne potpore proizvođačima električne energije ze prijedlog zakona za poboljšanje produktivnosti mrežne infrastrukture. Što se tiče poreza i pristojbi, situacija se uvelike razlikuje od zemlje do zemlje, u nekima su porezi na električnu energiju veći nego na plin, što je neodrživo, kaže von der Leyen. “Predložit ćemo smanjenje poreznih stopa na električnu energiju kako bismo osigurali da su porezi na struju manji od poreza na fosilna goriva”, rekla je.

Rekla je i da će Komisija predložiti i promjene Sustava trgovine emisijama (ETS), koji je uvelike pridonio smanjenju potrošnje plina i potaknuo investicije u obnovljive izvore energije, ali ga treba modernizirati i učiniti fleksibilnijim.

Velika ovisnost Europe o uvozu energije izložila ju je spiralnom rastu cijena energije otkako je Hormuški tjesnac zatvoren, a Teheran je započeo napade na energetsku infrastrukturu na Bliskom istoku. Petina globalnih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina obično prolazi kroz taj uski morski tjesnac u blizini Irana.

Cijena sirove nafte Brent u Londonu je ponovno porasla u četvrtak nakon što je Iran ciljao energetska postrojenja u Kataru i Saudijskoj Arabiji, a europske cijene plina bile su dvostruko veće od razine kada je 28. veljače započeo američko-izraelski rat protiv Irana.

Dugoročno gledano, Europa potiče zamjenu fosilnih goriva lokalnom proizvodnjom energije s niskim udjelom ugljika kako bi se okončala izloženost bloka nestabilnim cijenama nafte i plina.

Eksplozije u Teheranu

6.20 - Tri izvora iz Teherana kazala su BBC-ju da su ih probudile eksplozije.

Uslijedilo su nedugo nakon što je Izrael objavio da je pokrenuo novi val napada na iranski glavni grad, na ono što izraelska vojska naziva "infrastrukturu iranske vlade".

Iranski mediji prenose da su u gradu aktivirani sustavi protuzračne obrane.

Odgovori zemalja Perzijskog zaljeva na napade raketama i dronovima

6.15 - Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Saudijska Arabija i Bahrein zabilježili su raketne napade i napade dronovima u posljednjih nekoliko sati.

Ministarstvo obrane UAE-a kaže da trenutno odgovara na dolazne prijetnje iz Irana te upozorava građane da bi mogli čuti sustave protuzračne obrane koji presreću napade. Kuvajt je također upozorio na eksplozije kao rezultat djelovanja svog sustava protuzračne obrane te je zamolio građane da se pridržavaju sigurnosnih uputa vlasti.

Saudijsko ministarstvo obrane izvijestilo je o presretanju i uništenju još pet dronova u istočnoj regiji zemlje.

Dok je bahreinsko Ministarstvo unutarnjih poslova zatražilo od stanovnika da se upute na najbližu sigurnu lokaciju nakon što su se aktivirale sirene, dužnosnici su kasnije rekli da je napad rezultat "iranske agresije" te da su šrapneli uzrokovali požar u skladištu.

Broj žrtava u Iranu premašio 3100

6.10 - Američka novinska agencija Human Rights Activists (Hrana) objavila je da je u Iranu od početka rata poginulo 3186 ljudi.

Među njima je 1394 civila, uključujući najmanje 210 djece, navodi Hrana. Poginulo je i 1153 vojnih žrtava, dok je 639 smrtnih slučajeva ostalo neutvrđeno.

Izrael napao iransku mornarcu

6.00 - Izrael je proveo u četvrtak prve napade na iransku mornaricu u Kaspijskom jezeru, rekao je u četvrtak izraelski vojni glasnogovornik, poručivši novinarima da su iranske pomorske sposobnosti u tom području uglavnom onesposobljene. Potpukovnik Nadav Shoshani rekao je da su zračne snage napale desetke ciljeva, među njima raketne čamce, korvetu, brodogradilište koje se koristi za izgradnju i popravak plovila, kao i zapovjedni centar. "Uspjeli smo uništiti njihove pomorske kapacitete u Kaspijskom jezeru", rekao je Shoshani na online brifingu za novinare. "To predstavlja sustavni napad na sve razine njihovih pomorskih sposobnosti u Kaspijskom jezeru", dodao je.

