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DRAMA NA MORU /

Krvavi udar u ruskim vodama: Pet mrtvih i troje ozlijeđenih u napadima na brodove

Krvavi udar u ruskim vodama: Pet mrtvih i troje ozlijeđenih u napadima na brodove
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Foto: Screenshot X Clash Report

Posade su ukupno uključivale 25 azerbajdžanskih državljana, ali brodovi ne pripadaju Azerbajdžanu

5.6.2026.
13:14
Hina
Screenshot X Clash Report
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Petero azerbajdžanskih državljana poginulo je, a troje je ozlijeđeno u napadima na dva teretna broda u Azovskom moru, objavilo je azerbajdžansko Ministarstvo vanjskih poslova u petak.

Odgovarajući na pitanje o plovilima pogođenima u Taganrogskom zaljevu, ministarstvo je reklo da su posade ukupno uključivale 25 azerbajdžanskih državljana, ali da brodovi ne pripadaju Azerbajdžanu.

Ranije u petak, Ukrajina je izjavila da su njezini dronovi pogodili pet brodova u lukama Mariupol i Berdjansk, kao i u obalnim vodama teritorija pod kontrolom Rusije.

Robert Brovdi, zapovjednik ukrajinskih dronova, rekao je u priopćenju da su njegovi dronovi pogodili brodove za rasuti teret i tanker koji su bili uključeni u "krađu" ukrajinskog žita i prijenos vojnih tereta i goriva, s imenima plovila premazanim bojom i isključenim radarima.

UkrajinaDronovi
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