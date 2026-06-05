Krvavi udar u ruskim vodama: Pet mrtvih i troje ozlijeđenih u napadima na brodove

Petero azerbajdžanskih državljana poginulo je, a troje je ozlijeđeno u napadima na dva teretna broda u Azovskom moru, objavilo je azerbajdžansko Ministarstvo vanjskih poslova u petak.

Odgovarajući na pitanje o plovilima pogođenima u Taganrogskom zaljevu, ministarstvo je reklo da su posade ukupno uključivale 25 azerbajdžanskih državljana, ali da brodovi ne pripadaju Azerbajdžanu.

WATCH: Aftermath of Ukrainian drone strike that killed five Azerbaijani sailors on a ship in Azov Sea overnight. https://t.co/dLUefLlDXo pic.twitter.com/NiEuaJ1ABE — Clash Report (@clashreport) June 5, 2026

Ranije u petak, Ukrajina je izjavila da su njezini dronovi pogodili pet brodova u lukama Mariupol i Berdjansk, kao i u obalnim vodama teritorija pod kontrolom Rusije.

Robert Brovdi, zapovjednik ukrajinskih dronova, rekao je u priopćenju da su njegovi dronovi pogodili brodove za rasuti teret i tanker koji su bili uključeni u "krađu" ukrajinskog žita i prijenos vojnih tereta i goriva, s imenima plovila premazanim bojom i isključenim radarima.