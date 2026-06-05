Krvava odmazda ne staje: Rusija lansirala stotine dronova, ima mrtvih

U ruskim zračnim napadima u noći s četvrtka na petak u nekoliko ukrajinskih regija ubijene su tri osobe, izvijestile su lokalne vlasti, dok je predsjednik Volodimir Zelenski ponovio svoj poziv na prekid vatre.

Ukrajinska vojska izvijestila je da je Rusija tijekom noći ispalila dvije rakete i 216 dronova dugog dometa, navodeći da je oborila 198 dronova.

Prema službenim izvješćima, smrtonosni ruski zračni napadi dogodili su se u četvrtak navečer u Zaporiškoj regiji (istok), gdje su dronovi ubili ženu, i Hersonu (jug), gdje je dron ubio 75-godišnjeg muškarca.

U Dnjepropetrovskoj regiji (istok), u ruskim napadima dronova i topništva ubijena je žena u gradu Pavlogradu, prema riječima načelnika regionalne vojne uprave Oleksandra Ganže. Ovi napadi dolaze u trenutku kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio izravan sastanak sa svojim ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

U otvorenom pismu objavljenom u četvrtak navečer, ustvrdio je da je Ukrajina "spremna na potpuni prekid vatre tijekom pregovora" kako bi pronašla diplomatsko rješenje za više od četiri godine rata.

Kao odmazdu za napade, Ukrajina redovito cilja Rusiju i teritorije koje je okupirala Moskva kao odgovor na svakodnevna ruska bombardiranja kojima je izložena od početka velike ruske ofenzive u veljači 2022.

U četvrtak navečer rusko Ministarstvo obrane izvijestilo je o obaranju 123 ukrajinska drona, uključujući i iznad Moskovske regije, ali ne i u regiji Sankt Peterburga (sjeverozapad), gdje se održava gospodarski forum i gdje bi Vladimir Putin trebao govoriti u petak.

U srijedu, na otvaranju ovog sastanka koji okuplja ruske i strane investitore i dužnosnike, ukrajinski dronovi pogodili su naftno postrojenje i obližnji vojni objekt.

Napad na Kijev Foto: Svet Jacqueline/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia Svet Jacqueline/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia Patryk Jaracz/Zuma Press/Profimedia Patryk Jaracz/SOPA Images/Sipa Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia ABACA/Abaca Press/Profimedia