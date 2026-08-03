Izvanredna situacija u Daruvaru i okolici: 'Vodu koristite samo za osobne potrebe'

Zbog dugotrajne suše i znatnog pada vodostaja na izvorištima građani Daruvara i okolnih općina pozvani su da vodu do daljnjega koriste racionalno i samo za osnovne potrebe.

Apel Podružnice Vodnih usluga Daruvar odnosi se na korisnike vodoopskrbnog sustava na području Daruvara te općina Sirač, Končanica i Dežanovac.

Iz Vodnih usluga upozoravaju da bi smanjena izdašnost izvorišta, nastavi li se velika potrošnja, mogla ugroziti stabilnost opskrbe. Cilj je osigurati dovoljno pitke vode za sve korisnike i izbjeći strože restrikcije ili privremene obustave isporuke.

Bez zalijevanja i punjenja bazena

Građane mole da vodu prvenstveno koriste za osobne potrebe i higijenu. Posebno se apelira da privremeno prestanu zalijevati travnjake, vrtove i druge zelene površine, prati automobile, dvorišta, terase i fasade te puniti bazene i druge rekreacijske vodene površine.

Djelatnici vodoopskrbe nastavit će pratiti stanje na terenu, a korisnici će o mogućim promjenama i novim mjerama biti obaviješteni putem službenih stranica i medija.

"Zahvaljujemo na razumijevanju, odgovornosti i solidarnosti prema cijeloj zajednici", poručili su iz daruvarske Podružnice Vodnih usluga.