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'BUDITE RACIONALNI' /

Izvanredna situacija u Daruvaru i okolici: 'Vodu koristite samo za osobne potrebe'

Izvanredna situacija u Daruvaru i okolici: 'Vodu koristite samo za osobne potrebe'
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Građane se moli da vodu prvenstveno koriste za osobne potrebe i higijenu

3.8.2026.
21:53
Jaga Komazec
Marko Prpic/PIXSELL
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Zbog dugotrajne suše i znatnog pada vodostaja na izvorištima građani Daruvara i okolnih općina pozvani su da vodu do daljnjega koriste racionalno i samo za osnovne potrebe.

Apel Podružnice Vodnih usluga Daruvar odnosi se na korisnike vodoopskrbnog sustava na području Daruvara te općina Sirač, Končanica i Dežanovac.

Iz Vodnih usluga upozoravaju da bi smanjena izdašnost izvorišta, nastavi li se velika potrošnja, mogla ugroziti stabilnost opskrbe. Cilj je osigurati dovoljno pitke vode za sve korisnike i izbjeći strože restrikcije ili privremene obustave isporuke.

Bez zalijevanja i punjenja bazena

Građane mole da vodu prvenstveno koriste za osobne potrebe i higijenu. Posebno se apelira da privremeno prestanu zalijevati travnjake, vrtove i druge zelene površine, prati automobile, dvorišta, terase i fasade te puniti bazene i druge rekreacijske vodene površine.

Djelatnici vodoopskrbe nastavit će pratiti stanje na terenu, a korisnici će o mogućim promjenama i novim mjerama biti obaviješteni putem službenih stranica i medija.

"Zahvaljujemo na razumijevanju, odgovornosti i solidarnosti prema cijeloj zajednici", poručili su iz daruvarske Podružnice Vodnih usluga.

SušaVodostajDaruvarVodaRestrikcije
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