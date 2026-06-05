Trumpova 'plesna dvorana' udvostručila veličinu! Sumnja se da je svemu kumovao jedan događaj

Otkako je prije godina dana najavio planove za izgradnju nove plesne dvorane u Bijeloj kući, američki predsjednik Donald Trump proširio je prijedlog. Nova plesna dvorana tako bi po novom uključivala i krovnu "luku za dronove", podzemnu bolnicu te "strogo povjerljive" vojne objekte.

To je, naravno, udvostručilo i cijenu izgradnje koji se sada procjenjuje na 400 milijuna dolara, piše BBC.

Trump je od samog početka naglašavao da je nova plesna dvorana potrebna za "smještaj ljudi za velike zabave, državne posjete" međutim, nedavno je ustvrdio da je "vitalna za nacionalnu sigurnost".

Tako su, unatoč njegovim obećanjima da projekt neće biti trošak za američke porezne obveznike, republikanci od Kongresa zatražili dodatna sredstva za ove sigurnosne objekte.

Foto: Mandel NGAN/AFP/Profimedia

'Zabavni projekti'

Izgradnja plesne dvorane s svim popratnim objektima najveća je transformacija Bijele kuće unazad nekoliko desetljeća. Sve je počelo 6. lipnja prošle godine, kada je Trump na društvenoj mreži Truth Social objavio da je pregledao lokaciju na kojoj će se dvorana graditi, obećavajući brzu gradnju "vrlo u skladu s veličanstvenom Bijelom kućom".

"Ovo su 'zabavni' projekti koje radim dok razmišljam o svjetskom gospodarstvu, Sjedinjenim Državama, Kini, Rusiji i mnogim drugim zemljama, mjestima i događajima", rekao je Trump.

Sljedećeg mjeseca, njegova administracija otkrila je planove za izgradnju nove "Državne plesne dvorane Bijele kuće" na mjestu gdje se trenutno nalazi "malo, znatno izmijenjeno i rekonstruirano Istočno krilo". Napomenuli su da će "tema i arhitektonska baština biti gotovo identične" povijesnoj glavnoj zgradi.

Plesna dvorana obećava biti "prijeko potreban i izvrstan dodatak od otprilike 90.000 ukupnih četvornih metara raskošno dizajniranog i pažljivo izrađenog prostora", spomenuto je u izjavi uz napomenu da će struktura moći primiti 650 ljudi - "značajno povećanje" u odnosu na trenutačni kapacitet Istočne dvorane od 200 mjesta u glavnoj rezidenciji.

Foto: Bijela kuća

Sravnjeno sa zemljom

Istočna soba Bijele kuće glavni je prostor za službene ceremonije i događaje. Korištena je i za održavanje državnog banketa kralja Charlesa u travnju. No, veći događaji, poput državne večere francuskog predsjednika Emmanuela Macrona 2022., na kojoj je bilo više od 300 gostiju, održavani su u privremenim šatorima izgrađenim na južnom travnjaku Bijele kuće.

Američka administracija izjavila je da će izgradnja plesne dvorane započeti kasnije te godine i biti dovršena "mnogo prije" kraja Trumpovog drugog mandata u siječnju 2029. Kasnije, Trump je novinarima rekao da plesna dvorana "neće ometati postojeću zgradu... Bit će blizu nje, ali je neće dodirivati ​​i odat će potpuno poštovanje postojećoj zgradi".

Foto: Bijela kuća

No kada je u listopadu na Truth Socialu izvijestio o početku radova na Bijeloj kući, Trump je rekao da se Istočno krilo - u kojem su se nalazili deseci soba, uključujući ured prve dame - "potpuno modernizira".

To bi značilo, cijelo Istočno krilo - građevina stara više od 120 godina i hodnik koji ga je povezivao s glavnom zgradom Bijele kuće - sravnjeno je sa zemljom u rok od nekoliko dana, a javni planovi za zgradu od tada su se dramatično promijenili.

Promjena plana

Najnovija verzija Istočnog krila koju je Trump otkrio na Truth Socialu u travnju, sugerira da bi lokacija mogla sadržavati skloništa, najsuvremeniju podzemnu bolnicu i medicinske objekte, "strogo povjerljive" vojne objekte i prostor za slijetanje dronova na krovu. Trump je rekao da će podzemni dio biti dubok tri kata, što pokazuju i satelitske snimke.

Foto: Bijela kuća

Trumpove objave sve više govore o sigurnosnim značajkama plesne dvorane - nešto o čemu prošle godine nije bilo ni riječi. Zanimljivo, fokus na ove karakteristike Istočnog krila pojačao se od atentata na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće u travnju.

"Puno je sigurnije... Otporno je na dronove, ima neprobojno staklo. Trebamo plesnu dvoranu. Zato Tajna služba, zato vojska to zahtijeva", rekao je Trump na konferenciji za novinare u Bijeloj kući odmah nakon pucnjave.

Predsjednik je istaknuo da će krov nove plesne dvorane biti otporan na projektile, a nedavno je podijelio sliku "DronePorta" generiranu umjetnom inteligencijom za koju tvrdi da će "zaštititi Washington DC dugo u budućnosti". Ipak, iz Bijele kuće su za BBC napomenuli da namjena plesne dvorane nije promijenila.

Novi zakon

Trump je više puta tvrdio da će plesna dvorana, za koju se izvorno očekivalo da će koštati 200 milijuna dolara, biti izgrađena "bez ikakvih troškova" za porezne obveznike jer će je financirati on sam te uz pomoć privatnih donacija.

Ipak, republikanci su u svibnju zatražili financiranje sigurnosnog paketa od milijardu dolara, koji je navodno uključivao 220 milijuna dolara vezanih posebno za novu plesnu dvoranu. Kongres je to odbio, ali u tijeku je izrada zasebnog zakona o sigurnosti vrijednog 400 milijuna dolara, koji podržavaju republikanci i koji je povezan upravo s plesnom dvoranom.

Foto: Bijela kuća

Senator Lindsey Graham, supredlagatelj zakona, rekao je da će se to platiti naknadama na robu i putnike koji ulaze u SAD. Bijela kuća je pak rekla da će Tajna služba "osigurati potrebna sigurnosna poboljšanja i preinake", ali nije podijelila detalje. Također, prošle godine se udvostručila procjena izravnih troškova izgradnje.

U analizi 35 Trumpovih objava na Truth socialu, BBC Verify je utvrdio da su se u lipnju 2025. spominjali troškovi u rasponu od 200 do 400 milijuna dolara, a najnovije procjene govore o 400 milijuna dolara. Razgovarajući u svibnju s novinarima ispred gradilišta, Trump je rekao da će sve u skladu s proračunom: "U skladu smo s planom, jedina promjena proračuna bila bi da smo udvostručili veličinu na zahtjev vojske."

Foto: Bijela kuća

Na pitanje o zahtjevu za financiranje od strane poreznih obveznika, rečeno je pak da su sredstva "za projekte koji se odnose na sigurnost u određenom dijelu Bijele kuće. To nije sve za plesnu dvoranu".

Najopsežniji projekt u 70 godina

Za projekt plesne dvorane, koji je započeo u listopadu 2025., Trumpova administracija objavila je popis donatora koji je uključivao desetke tvrtki poput Amazona, Googlea i Mete, te nekoliko milijarderskih investitora.

Foto: Bijela kuća

Američki Nacionalni fond za očuvanje povijesne baštine podnio je tužbu za zaustavljanje gradnje, rekavši da "nijedan predsjednik nema zakonsko pravo rušiti dijelove Bijele kuće bez ikakvog pregleda". Međutim, Trumpova administracija odgovorila je na to isticanjem građevinskih projekata koje su poduzimale prethodne administracije. I dok je istina da su prethodni predsjednici proveli neke značajne obnove, prijedlog za plesnu dvoranu spada u najopsežniju promjenu u više od 70 godina.

Foto: Bijela kuća

"Harry Truman je nadgledao masovnu obnovu Bijele kuće krajem 1940-ih i početkom 1950-ih, ali to se dogodilo jer je Bijela kuća bila strukturno neispravna i raspadala se, pa je bilo malo protivljenja projektu", napomenuo je dr. Matthew Dallek, politički povjesničar i profesor na Sveučilištu George Washington.

Savezni sudac privremeno je blokirao gradnju nakon što je Nacionalni fond za očuvanje povijesne baštine podnio prigovor, ali Trumpova administracija uložila je žalbu na tu presudu i građevinski radovi su dopušteni do saslušanja u lipnju.