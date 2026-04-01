Trump podivljao, stigla je odluka koju nije očekivao: 'Vi ste luđaci!'

Američki sudac rekao je u utorak da predsjednik Donald Trump ne može izgraditi svoju planiranu plesnu dvoranu vrijednu 400 milijuna dolara na mjestu srušenog istočnog krila Bijele kuće bez odobrenja Kongresa, čime je zasad zaustavljen taj napor republikanskog predsjednika da podari novo ruho sjedištu američke moći.

Američki okružni sudac Richard Leon odobrio je zahtjev Nacionalne zaklade za očuvanje povijesne baštine za preliminarnu zabranu. Neprofitna organizacija podnijela je tužbu u kojoj se tvrdi da je Trump prekoračio svoje ovlasti kada je srušio povijesno istočno krilo i započeo izgradnju nove zgrade.

Odluka suca Leona, koga je imenovao bivši republikanski predsjednik George W. Bush, tako će držati projekt plesne dvorane od 90 000 četvornih metara na čekanju dok se tužba nastavlja.

U svojoj naredbi, Leon je rekao da nijedan savezni zakon "ni blizu" ne daje predsjedniku ovlasti za rušenje Istočnog krila i izgradnju plesne dvorane privatnim sredstvima. "Predsjednik Sjedinjenih Država je upravitelj Bijele kuće za buduće generacije Prvih obitelji. Međutim, on nije vlasnik!" napisao je Leon.

'Ljevičarski luđaci'

Ministarstvo pravosuđa podnijelo je žalbu žalbenom sudu za Okrug Columbia sa sjedištem u Washingtonu nekoliko sati nakon odluke suca.

Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social Nacionalnu zakladu nazvao skupinom ljevičarskih "luđaka" i rekao da njegova plesna dvorana "stoji manje i napreduje brže nego predviđeno, gradi se bez ikakvih troškova za porezne obveznike i bit će najbolja zgrada te vrste bilo gdje u svijetu".

"Ovo je pobjeda za američki narod na projektu koji zauvijek utječe na jedno od najomiljenijih i najikoničnijih mjesta u našoj naciji", rekla je Carol Quillen, ravnateljica zaklade.

Trump zagovara plesnu dvoranu kao definirajući dodatak Bijeloj kući i trajni simbol njegovog predsjedništva. Nacionalna zaklada tužila je Trumpa i nekoliko saveznih agencija u prosincu nakon što je administracija srušila Istočno krilo - izvorno izgrađeno 1902. i prošireno četiri desetljeća kasnije pod Franklinom Rooseveltom - kako bi napravila mjesta za Trumpovu plesnu dvoranu.

"Mnogo je stvari izgrađeno u Bijeloj kući", rekao je Trump. "Nisu dobile odobrenje Kongresa, posebno kada novac ne daju porezni obveznici", rekao je Trump. Sudac je "potpuno u krivu", ocjenjuje američki predsjednik.

