Pripremite savršeno sočan odrezak: Mesari opominju na čestu grešku koju mnogi rade

Postizanje sočnog i mekog odreska cilj je svakog ljubitelja mesa, no put do tog rezultata zahtijeva poznavanje određenih tehnika. Iako se priprema može činiti jednostavnom, jedan pogrešan korak može kompromitirati i najkvalitetniji komad mesa.

Profesionalni mesari ističu kako je pravilan odabir trenutka za soljenje ključan za izbjegavanje žilave i suhe teksture, piše Mirror.

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Kada zapravo treba soliti meso?

Uobičajena je praksa soliti meso znatno prije termičke obrade, no stručnjaci upozoravaju da to nije uvijek optimalna metoda. Sol je mnogo više od začina; ona pojačava aromu, uravnotežuje okuse i omekšava meso, no ključ je u vremenu primjene.

"Nemojte soliti odrezak do samog kraja. Posolite ga neposredno prije nego što ga stavite u tavu. Ako ga začinite unaprijed, sol će izvući vlagu na površinu", naglašavaju mesari.

Kada sol stoji na mesu duže vrijeme, osmozom izvlači sokove na površinu, što rezultira manje sočnim odreskom nakon pečenja. Međutim, kada se sol doda neposredno prije kontakta s vrućom tavom, ona pomaže u brzom isušivanju same površine mesa. Upravo je ta suhoća ključna za postizanje Maillardove reakcije, koja stvara savršenu, hrskavu koricu i karakterističnu zlatnosmeđu boju.

Postoji i iznimka od ovog pravila, tehnika poznata kao "suho salamurenje", koja se preporučuje za deblje komade mesa. U tom slučaju, odrezak se obilno posoli sa svih strana, stavi na rešetku iznad tanjura i ostavi nepokriven u hladnjaku od 24 do 48 sati. Ovaj proces omogućuje soli da prodre kroz cijeli komad mesa, začini ga iznutra i jamči izvanredno hrskavu koricu.

Također, vrsta soli igra ulogu. Mesari savjetuju izbjegavanje sitne kuhinjske soli jer često sadrži aditive koji mogu negativno utjecati na okus. Umjesto nje, preporučuje se košer sol ili krupna morska sol, čija tekstura omogućuje ravnomjerno nanošenje i bolji kontakt s površinom mesa.

Temperiranje mesa prije pečenja

Osim pogrešnog vremena soljenja, još jedan korak koji se često zanemaruje jest pečenje odreska direktno iz hladnjaka. Kada hladno meso dođe u dodir s užarenom tavom, dolazi do toplinskog šoka. Vanjski dio se prebrzo peče i često zagori, dok toplina ne uspijeva ravnomjerno prodrijeti do središta, koje ostaje nedovoljno pečeno. To naglo stezanje mišićnih vlakana istiskuje sokove, a rezultat je neizbježno suh i žilav obrok.

Stručnjaci savjetuju da se odrezak izvadi iz hladnjaka najmanje 30 minuta, a idealno i do sat vremena prije pečenja, kako bi postigao sobnu temperaturu. Ovaj jednostavan korak, poznat kao temperiranje, osigurat će ravnomjernu termičku obradu, savršeno karameliziranu koricu i sočnu, ukusnu unutrašnjost.

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Recept za klasični odrezak iz tave

Slijedeći ove savjete i precizne korake, svaki put možete pripremiti vrhunski odrezak.

Sastojci:

1 odrezak (ramstek, ribeye ili drugi kvalitetan komad), debljine najmanje 2 do 3 cm

Košer ili krupna morska sol

Svježe mljeveni crni papar

1 do 2 žlice ulja neutralnog okusa (npr. suncokretovo)

Neobavezno za aromu:

1 žlica maslaca

1 do 2 zgnječena češnja češnjaka

1 grančica svježeg ružmarina ili timijana

Postupak:

Izvadite odrezak iz hladnjaka i ostavite ga na sobnoj temperaturi 30 do 60 minuta. Netom prije pečenja, temeljito posušite sve strane odreska papirnatim ubrusom. Suha površina ključna je za stvaranje hrskave korice. Tavu od lijevanog željeza ili drugog debelog materijala zagrijte na vrlo jakoj vatri. Tava je spremna kada se iz nje počne lagano dimiti. Dok se tava grije, odrezak obilno začinite solju i svježe mljevenim paprom s obje strane. Premažite ga tankim slojem ulja. Pažljivo položite odrezak na vruću tavu – trebali biste čuti glasno cvrčanje. Pecite ga bez nepotrebnog pomicanja kako bi se razvila korica. Za odrezak debljine oko 2,5 cm, preporučeno vrijeme pečenja po strani je: slabo pečeno (rare): 2 do 3 minute, srednje pečeno (medium): 3 do 4 minute, dobro pečeno (well done): 5 do 7 minuta Tijekom zadnje minute pečenja, smanjite vatru, dodajte maslac, češnjak i ružmarin. Nagnite tavu i žlicom prelijevajte rastopljeni maslac preko odreska. Odmah nakon pečenja, prebacite odrezak na dasku za rezanje ili tanjur. Lagano ga prekrijte aluminijskom folijom i pustite da se "odmori" 5 do 10 minuta. Ovaj korak je ključan jer omogućuje sokovima da se ravnomjerno preraspodijele kroz meso. Odrezak uvijek režite okomito na smjer mišićnih vlakana kako bi bio što mekši za jelo. Poslužite odmah.

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