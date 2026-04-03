Možete uštedjeti novac na mesu jednostavnom zamjenom: 'Cjenovno je znatno pristupačnija'

U vrijeme kada se brojna kućanstva suočavaju s rastućim cijenama namirnica, jedna promjena u prehrambenim navikama može donijeti značajne uštede.

Proizvodi poput jetre, bubrega i srca cjenovno su znatno pristupačniji od premium komada, a njihova je popularnost u posljednjih godinu dana zabilježila značajan rast. Korištenje svih dijelova životinje omogućuje cjenovno pristupačniju i ekološki osvješteniju prehranu, piše Mirror.

Povratak 'kuhanja od glave do repa'

Libby Nicolls, voditeljica nabave u odjelu mesnice lanca Waitrose, ističe: "Uočavamo promjenu u navikama potrošača. Ljubitelji hrane nadilaze osnove i počinju eksperimentirati s kuhanjem 'od glave do repa'".

"Ovaj trend potaknut je kombinacijom čimbenika: društvene mreže znatno su olakšale usvajanje tradicionalnih tehnika kuhanja, dok istovremeno raste i svijest o problematici bacanja hrane", pojašnjava Nicolls.

Znatno niža cijena ovih komada mesa također je važan čimbenik. "Budući da cijenom zaostaju za 'uobičajenim' komadima, iznimno su pristupačni. Prihvaćanjem koncepta prehrane 'od glave do repa', potrošači ponovno otkrivaju kako namirnice, od janjećih bubrega do volovskog repa, omogućuju postizanje bogatog okusa, usporedivog s onim u restoranima", dodaje Nicolls.

Visoka nutritivna vrijednost po pristupačnoj cijeni

Iako se njihova priprema može činiti zahtjevnom, ovi komadi mesa sadrže obilje hranjivih tvari. Stručnjaci ističu kako su iznutrice često nutritivno bogatije od mišićnog mesa, s višim koncentracijama vitamina A, B12 i željeza, što ih čini isplativom alternativom takozvanoj "superhrani".

Nutricionistica Emer Lowry pojašnjava: "Janjeće srce, jetra i bubrezi izvrsni su prirodni izvori vitamina B12, željeza i raznih drugih mikronutrijenata koji osiguravaju energiju i podržavaju imunosni sustav. Također pružaju obilan izvor proteina za one koji žele u svoju prehranu dodati više visokokvalitetnih, nutritivno bogatih namirnica".

Preporuke za pripremu tvrđih komada mesa

Jedan od najučinkovitijih načina za omekšavanje tvrđih komada mesa jest kvalitetna marinada. Kuhar Paul Gamble nudi svoj stručni savjet.

"Marinada je ključan element, ne samo za postizanje intenzivnog okusa, već i za poboljšanje teksture mesa. Preporučuje se minimalno dva sata mariniranja, no najbolji se rezultati postižu ako meso u marinadi odstoji preko noći. Jednostavna baza od maslinovog ulja, limunovog soka i začinskog bilja poput ružmarina ili majčine dušice iznimno je učinkovita. Kiselina iz limuna nježno razgrađuje čvrsta mišićna vlakna i prije termičke obrade", savjetuje Gamble.

