FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZNENADILA SE /

Pripremila odrezak bez tave: 'Možda nije savršen, ali svakako je praktičan trik'

Pripremila odrezak bez tave: 'Možda nije savršen, ali svakako je praktičan trik'
×
Foto: Pixabay

Ako ste zaboravili odmrznuti odrezak i potrebno vam je jednostavno rješenje, ovaj savjet trebate imati na umu

10.3.2026.
6:39
Magazin.hr
Pixabay
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iako bi se prošli tjedan samo nasmijala na ideju pripremanja smrznutog mesa u fritezi na vrući zrak, Angela Patrone je odlučila testirati taj neobičan trik. Kao stručnjakinja za recepte koje piše za Express, ona zagovara tradicionalnu metodu: meso na sobnoj temperaturi, začine i užareno vruću tavu.

Ipak, potaknuta videozapisom kreatora sadržaja @sauceeats, koji je prikazao odrezak s dobro pečenom koricom i ružičastom sredinom, odlučila je nadvladati svoj skepticizam. Postupila je prema preporuci i stavila potpuno smrznuti odrezak izravno u fritezu na vrući zrak.

"Dok sam rezala odrezak, bila sam iskreno iznenađena što je imao malu razinu sočnosti. Naravno, nije bio ni blizu savršenog. Kad sam, na primjer, provjerila odrezak na pola, nije izgledao dobro. Međutim, zapravo je bio ukusan", otkrila je Angela.

"Ako ste zaboravili odmrznuti smrznuti odrezak i potrebno vam je jednostavno rješenje, ovaj savjet svakako trebate imati na umu", istaknula je.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli SauccEats (@saucceats)

Kako zamrznuti odrezak pripremiti u fritezi?

Angela je ovaj "trik za kuhanje u fritezi na vrući zrak", započela zamrzavanjem odreska od buta, a nakon nakon toga je utrljala biljno ulje po njemu kako bi se sol bolje zalijepila.

Odrezak je pekla na vrućem zraku 16 minuta. "Malo eksperimentirajte kako biste pronašli savršeno vrijeme. Otkrila sam da osam minuta pečenja sa svake strane daje idealan rezultat za srednje pečen odrezak koji je lijepo rumen", otkrila je.

Ova tehnika vam neće pružiti koricu u stilu steakhousea ili idealnu rare ili medium-rare sredinu.

Međutim, proizvest će zadovoljavajući odrezak i dobro će vam doći kada ste zaboravili odmrznuti nešto za večeru. Iako možda nije savršen, svakako to kompenzira svojom praktičnošću.

"Ipak, dobit ćete sasvim zadovoljavajući odrezak koji će vam dobro doći u večerima kada zaboravite odmrznuti namirnice za večeru. Iako možda nije savršen, to svakako nadoknađuje svojom praktičnošću", istaknula je Angela.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ugledni ginekolog: 'Prvi put u povijesti imamo cjepivo protiv raka. To je evolucijski uspjeh'

OdrezakFriteza Na Vrući ZrakMesoTrikKuhanje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx