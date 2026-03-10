Pripremila odrezak bez tave: 'Možda nije savršen, ali svakako je praktičan trik'

Iako bi se prošli tjedan samo nasmijala na ideju pripremanja smrznutog mesa u fritezi na vrući zrak, Angela Patrone je odlučila testirati taj neobičan trik. Kao stručnjakinja za recepte koje piše za Express, ona zagovara tradicionalnu metodu: meso na sobnoj temperaturi, začine i užareno vruću tavu.

Ipak, potaknuta videozapisom kreatora sadržaja @sauceeats, koji je prikazao odrezak s dobro pečenom koricom i ružičastom sredinom, odlučila je nadvladati svoj skepticizam. Postupila je prema preporuci i stavila potpuno smrznuti odrezak izravno u fritezu na vrući zrak.

"Dok sam rezala odrezak, bila sam iskreno iznenađena što je imao malu razinu sočnosti. Naravno, nije bio ni blizu savršenog. Kad sam, na primjer, provjerila odrezak na pola, nije izgledao dobro. Međutim, zapravo je bio ukusan", otkrila je Angela.

"Ako ste zaboravili odmrznuti smrznuti odrezak i potrebno vam je jednostavno rješenje, ovaj savjet svakako trebate imati na umu", istaknula je.

Kako zamrznuti odrezak pripremiti u fritezi?

Angela je ovaj "trik za kuhanje u fritezi na vrući zrak", započela zamrzavanjem odreska od buta, a nakon nakon toga je utrljala biljno ulje po njemu kako bi se sol bolje zalijepila.

Odrezak je pekla na vrućem zraku 16 minuta. "Malo eksperimentirajte kako biste pronašli savršeno vrijeme. Otkrila sam da osam minuta pečenja sa svake strane daje idealan rezultat za srednje pečen odrezak koji je lijepo rumen", otkrila je.

Ova tehnika vam neće pružiti koricu u stilu steakhousea ili idealnu rare ili medium-rare sredinu.

Međutim, proizvest će zadovoljavajući odrezak i dobro će vam doći kada ste zaboravili odmrznuti nešto za večeru. Iako možda nije savršen, svakako to kompenzira svojom praktičnošću.

