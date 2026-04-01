Iran pokrenuo najžešći napad na Izrael do sada: Iranski predsjednik poslao 'važnu poruku' Amerikancima

Rat na Bliskom istoku u srijedu je ušao u 33. dan, a američki predsjednik Donald Trump poručuje da će SAD napustiti Iran kroz "dva do tri tjedna", kada budu sigurni da "režim neće moći godinama biti u stanju razviti nuklearno oružje".

Iranski predsjednik Masud Pezeškian ranije je izjavio da Teheran ima "potrebnu volju" za završetak rata, pod uvjetom da njegovi protivnici jamče da se sukob neće ponovno rasplamsati.

Ključni događaji:

Trump - SAD bi mogao okončati rat s Iranom za dva do tri tjedna

WSJ - Ujedinjeni Arapski Emirati spremni ući u rat

Pogođen tanker kod obale Katara

Hutisti raketirali Izrael

Tijek događaja:

Trump se uskoro obraća: Iznijet će 'važne novosti' oko rata u Iranu

23.51 - Američki predsjednik Donald Trump obratit će se u 3 sata ujutro po hrvatskom vremenu, a očekuje se da će ponoviti svoj vremenski okvir za okončanje rata u Iranu kao i da će govoriti o odnosu SAD-a i NATO-a.

Uoči Trumpovog govora, Bijela kuća je objavila priopćenje:

"Večeras će se predsjednik Donald J. Trump obratiti naciji u vezi s Operacijom Epski bijes - odlučnom kampanjom američke snage koja sustavno uništava sposobnost iranskog režima da prijeti Sjedinjenim Državama i slobodnom svijetu.“

U nastavku Bijela kuća hvali američku vojnu operaciju na Bliskom istoku, inzistirajući da ona izvršava svoju misiju "s neusporedivom snagom i preciznošću".

Starmer razgovarao s Merzom, Rutteom i Zelenskim

23.37 - Britanski premijer Keir Starmer nazvao je čelnike Njemačke, Ukrajine i NATO-a. Razgovarali su o ratu u Iranu.

Poziv dolazi uoči sastanka u četvrtak koji organizira britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper, s ciljem zajedničkog zalaganja za pomorsku sigurnost diljem Zaljeva, nakon čega će vojni planeri "razmotriti kako usmjeriti svoje sposobnosti i učiniti Hormuški tjesnac dostupnim i sigurnim nakon što borbe prestanu".

Starmer je razgovarao s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o tome što je ključno za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Trump misli da bi kralj Charles podržao njegov napad na Iran

22.38 - Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da vjeruje da bi ga kralj Charles podržao u vezi s njegovim ratom u Iranu, izvijestio je The Daily Telegraph.

Američki predsjednik je rekao da bi kralj zauzeo "drugačiji stav" od britanskog premijera Keira Starmera.

Navodno je također rekao da monarh "nema nikakve veze" s njegovim kritikama Britanije.

"Imam odličan odnos s kraljem Charlesom, poznajem ga dugo. On je divan i hrabar čovjek, da budem iskren. Prošao je kroz mnogo toga, na mnogo načina", navodno je rekao Trump.

Teoretski, kralj Charles ima zakonsku moć objaviti rat prema kraljevskim prerogativima - ali monarh se ne miješa u politiku.

Buckinghamska palača potvrdila je da će se planirani posjet kralja i kraljice SAD-u održati unatoč ratu u Iranu, koji je zaoštrio odnose između SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva.

Kralj je također pozvan da se obrati Kongresu, ali neki su doveli u pitanje treba li se posjet uopće održati.

Iranski predsjednik poslao 'važnu poruku' Amerikancima

21.05 - Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian odbacio je prikazivanje Irana kao sigurnosne prijetnje, poručivši kako takve tvrdnje nisu u skladu s "povijesnom stvarnošću".

"Iran je, pod ovim imenom, karakterom i identitetom – jedna od najstarijih kontinuiranih civilizacija u ljudskoj povijesti", napisao je u pismu upućenom američkom narodu, piše Al Jazeera.

"Iran nikada u svojoj modernoj povijesti nije odabrao put agresije, ekspanzije, kolonijalizma ili dominacije. ... Iran nikada nije započeo rat. Ipak, odlučno se i hrabro odupro onima koji su ga napali."

Argumentirao je kako prikazivanje Irana kao opasnosti služi vanjskim interesima.

"Prikazivanje Irana kao prijetnje nije u skladu ni s povijesnom stvarnošću niti s današnjim vidljivim činjenicama. Takva je percepcija proizvod političkih i ekonomskih hirova moćnika – potrebe za stvaranjem neprijatelja kako bi se opravdao pritisak, održala vojna nadmoć, potpomogla industrija oružja i kontrolirala strateška tržišta."

Iran pokrenuo dosad najveći raketni napad na Izrael

20.51 - Iran je pokrenuo svoj najveći raketni napad na Izrael od početka rata, neposredno prije židovskog blagdana Pesaha, izvijestio je Times of Israel.

Očevici su rekli da se samo u Tel Avivu u roku od sat vremena oglasilo šest raketnih upozorenja.

Desetak balističkih raketa ispaljeno je na središnji Izrael te je većinu presrela protuzračna obrana, izvijestio je list pozivajući se na vojsku.

U međuvremenu, izraelska vojska izjavila je da je pokrenula napade na desetke "terorističkih ciljeva" u središnjem Teheranu.

Tjedni blagdan Pesaha, tijekom kojeg Židovi obilježavaju izlazak Izraelaca iz Egipta i njihovo oslobođenje iz ropstva, počinje u srijedu navečer.

Iranska izvješća navode da su Sjedinjene Države i Izrael izveli zračne napade tijekom proslave perzijske Nove godine, 20. ožujka.

Iranski predsjednik će se obratiti američkom narodu

20.31 - Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian uskoro će se obratiti američkom narodu "važnom porukom", najavio je zamjenik ravnatelja njegova ureda za komunikacije.

"U idućih nekoliko sati objavit ćemo tekst važnog pisma predsjednika Pezeshkiana američkom narodu", napisao je na X-u Mehdi Tabatabaei, zamjenik za komunikacije i informiranje u uredu iranskog predsjednika.

Najava iz Teherana stiže samo nekoliko sati uoči dugo iščekivanog obraćanja naciji američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji bi večeras trebao iznijeti nove informacije o ratu s Iranom.

Izrael započeo napade na Teheran

18.53 - Izraelske zračne snage priopćile su da su započele "val opsežnih napada" na Teheran. Najavljeni u posljednja dva sata, napadi navodno ciljaju "infrastrukturu" povezanu s iranskom vladom u "srcu" glavnog grada, javlja Sky News.

Dodale su da su također spremne presresti sve uzvratne napade na Izrael. Dok se Donald Trump i dužnosnici u Iranu i dalje ne slažu oko toga kakva se komunikacija i pregovori odvijaju, borbe se nastavljaju na Bliskom istoku.

Izrael se bori uglavnom na dva fronta: ciljajući Iran i njegov glavni grad te iransku milicijsku skupinu Hezbollah u južnom Libanonu.

Trump: SAD će se vrlo brzo povući iz Irana

17.15 - Donald Trump ponovio je svoju tvrdnju da će američke operacije u Iranu biti dovršene u skorijoj budućnosti. U intervjuu za Reuters, Trump je izjavio kako ne može otkriti "točno" kada će se to dogoditi.

"Oni neće imati nuklearno oružje jer su sada nesposobni za to, a onda ću ja otići i povući sve sa sobom. Ako budemo morali, vratit ćemo se kako bismo izvršili precizne udare", rekao je novinskoj agenciji.

Na upit o iranskim zalihama obogaćenog uranija, Trump je odgovorio: "To je tako duboko pod zemljom, to me ne zanima.Uvijek ćemo to pratiti putem satelita".

Ovi su komentari u suprotnosti s izjavama izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, koji je u ponedjeljak rekao da su izraelski napadi na Iran bili "fokusirani" upravo na njihove zalihe obogaćenog uranija.

Američki predsjednik najavio je da će u večerašnjem obraćanju američkom narodu ponoviti svoje kritike na račun NATO-a i detaljnije govoriti o mogućem istupanju iz tog saveza.

Iran tražio od Trumpa prekid vatre

15.15 - Donald Trump je rekao da je iranski "predsjednik" zatražio prekid vatre - ali SAD ga neće "razmotriti" dok se Hormuški tjesnac ponovno ne otvori. Američki predsjednik je na Truth Socialu opisao iranskog vođu kao "mnogo manje radikaliziranog i daleko inteligentnijeg" od svojih prethodnika.

"SAD će ignorirati navodni zahtjev za prekid vatre i nastaviti "gurati Iran u zaborav" sve dok tjesnac ne bude "otvoren, slobodan i čist"", rekao je Trump. Nije jasno misli li Trump na iranskog predsjednika Masouda Pezeshkiana, koji je na toj poziciji od srpnja 2024., ili na iranskog vrhovnog vođu Mojtabu Hamneija, koji je prošli mjesec naslijedio svog oca na toj poziciji.

Foto: Screenshot Truth Social

Trump je posljednjih dana više puta rekao da SAD i Iran pregovaraju o završetku rata. Ali istovremeno je prijetio eskalacijom američkih vojnih operacija u Iranu. Sinoć je novinarima u Bijeloj kući rekao da će američki ciljevi u Iranu biti dovršeni za "dva ili tri tjedna".

Ubijen ključni čovjek Hezbollaha

13.10 - Izraelske obrambene snage priopćile su da je jučer u izraelskim napadima ubijen visoki zapovjednik militantne skupine Hezbollah. Hadž Jusuf Ismail Hašem, koji je predvodio Hezbollahovu jedinicu Južni front, bio je meta preciznog napada izraelske mornarice na glavni grad Libanona, Bejrut, navodi se.

Izraelske obrambene snage tvrdile su da je Hašem bio "središnja figura" skupine koju podržava Iran te da je "vodio i unapređivao tisuće planova terorističkih napada" protiv izraelskih građana i vojnika. "Njegova eliminacija predstavlja značajan udarac sposobnosti Hezbolaha da provodi terorističke operacije protiv izraelskih civila i upravlja tekućim borbama protiv vojnika IDF-a u južnom Libanonu", dodaje se.

'Trump je ostvario svoj san o promjeni režima, ali...'

13.00 - Ebrahim Azizi, predsjednik parlamentarnog Odbora za nacionalnu sigurnost, rekao je da će se Hormuški tjesnac ponovno otvoriti, "ali ne za Trumpa", već samo za one koji se pridržavaju novih pravila Islamske Republike. Rekao je da je era "47 godina gostoprimstva" završila i dodao: "Trump je ostvario svoj san o promjeni režima, ali u pomorskom poretku regije."

Izraelski ministar: 'Ovo neće biti posljednji rat'

12.50 - Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar komentirao je da iako izraelski "neprijatelji" još uvijek mogu pucati na njega, oni ne predstavljaju "egzistencijalnu prijetnju".

"I u budućnosti ćemo morati ostati budni protiv zavjera naših neprijatelja. Ne obećavamo da će ovo biti 'posljednji rat'", rekao je Sa'ar.

Europi prijeti nestašica dizela i mlaznog goriva

12.30 - Poremećaji u globalnoj opskrbi naftom bit će dvostruko veći ovog mjeseca nego što su bili u ožujku, rekao je čelnik Međunarodne agencije za energiju. Fatih Birol rekao je da trenutačni poremećaj, uzrokovan iranskim de facto zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, odgovara gubitku više od 12 milijuna barela nafte svaki dan.

Također je upozorio da će Europu u nadolazećim tjednima pogoditi specifična nestašica mlaznog goriva i dizela. "Gubitak nafte u travnju bit će dvostruko veći od gubitka nafte u ožujku, uz gubitak LNG-a", rekao je Birol.

"Najveći problem danas je nedostatak mlaznog goriva i dizela. To vidimo u Aziji, ali uskoro, mislim, u travnju ili svibnju, doći će i u Europu." IEA razmatra daljnje oslobađanje svojih strateških rezervi nafte nakon što je prošli mjesec stavila na raspolaganje rekordnih 400 milijuna barela, dodao je.

Sastanak oko Hormuškog tjesnaca

12.10 - Sir Keir Starmer rekao je da će britanski ministar vanjskih poslova ovog tjedna održati sastanak s ciljem "zajedničkog zalaganja za pomorsku sigurnost u Zaljevu".

Nakon sastanka, vojni planeri će se sastati kako bi "razmotrili kako možemo usmjeriti svoje sposobnosti i učiniti Hormuški tjesnac dostupnim i sigurnim nakon što borbe prestanu", rekao je premijer na brifingu u Downing Streetu.

"Moram biti iskren s ljudima po ovom pitanju. Ovo neće biti lako", rekao je.

Sir Keir rekao je da je početkom tjedna u Downing Streetu razgovarao s "relevantnim poslovnim liderima u brodarstvu, financijama, osiguranju i opskrbi energijom", koji su "jasni" da je "primarni izazov" siguran prolaz kroz ključnu brodsku rutu.

Trump prijeti izlaskom iz NATO-a

12.05 - Donald Trump izjavio je da "ozbiljno razmatra" izlazak Sjedinjenih Država iz NATO-a. Američki predsjednik nazvao je vojni savez "tigrom od papira" i rekao da "nisu bili tu za SAD" u ratu u Iranu. Trump je u intervjuu za The Telegraph nazvao NATO "užasnim" i rekao da UK "nema čak ni mornaricu".

"Prestari ste i imate nosače zrakoplova koji ne rade", dodao je. Ranije je državni tajnik Marco Rubio rekao da će SAD "ponovno preispitati" svoj odnos s NATO-om kada završi sukob na Bliskom istoku, piše Sky News.

Oglasio se i britanski premijer Sir Keir Starmer koji je rekao da će "bez obzira na pritisak" na njega i druge nacionalne čelnike, staviti nacionalni interes na prvo mjesto i držati UK izvan rata. Više o tome čitajte OVDJE.

Iran odobrio naplatu kroz Hormuški tjesnac

11.30 - Malezija je izjavila da je nekim njezinim brodovima dopušten prolaz kroz Hormuški tjesnac bez plaćanja plovarine Iranu.

"Nećemo plaćati nikakvu plovarinu, što su neki korisnici interneta možda pogrešno shvatili. Ne plaćamo ništa", rekao je glasnogovornik vlade Fahmi Fadzil. Nije jasno hoće li zemlja biti spremna plaćati za korištenje plovnog puta u budućnosti. To dolazi nakon što je iranski parlament navodno odobrio planove za uvođenje plovarine za brodove koji koriste tjesnac. Sigurnosni odbor u ponedjeljak je dao zeleno svjetlo za novi plan upravljanja plovnim putem, koji je uključivao uvođenje sustava naplate i zabranu prolaska svih američko-izraelskih brodova, izvijestila je iranska novinska agencija Fars.

Hutisti raketirali Izrael

9.34 - Jemenski Hutisti kažu da su ispalili balističke rakete na “osjetljive ciljeve” u južnom Izraelu u operaciji “provedenoj zajedno” s Iranom i Hezbolahom.

U priopćenju koje je prenijela Huti povezana televizija al-Masirah, jemenska skupina navela je da će “izraelska agresija, zločini i napadi na Libanon, Iran, Irak i Palestinu samo potaknuti daljnju vojnu eskalaciju”.

Priopćenje je objavljeno tri sata nakon što je izraelska vojska izvijestila da je presrela projektil.

Iranska raketa pogodila tanker kod obale Katara

9.25 - Katarsko ministarstvo obrane priopćilo je da je Katar bio meta triju krstarećih raketa lansiranih iz Irana, od kojih je jedna pogodila tanker s naftom, javlja Al Jazeera.

U objavi na X-u, ministarstvo je izjavilo da je presrelo dvije rakete, dok je treća pogodila tanker iznajmljen tvrtki QatarEnergy. Posada tankera od 21 osobe je evakuirana, priopćilo je ministarstvo. Nije bilo izvješća o ozlijeđenim osobama.

QatarEnergy statement on a missile attack on a fuel oil tanker



QatarEnergy confirms that the Aqua 1, a fuel oil tanker on charter to QatarEnergy, has been the subject of a missile attack in the northern territorial waters of the State of Qatar in the early morning hours of… — QatarEnergy (@qatarenergy) April 1, 2026

Napad na Izrael, među teško ozlijeđenima i djevojčica

8.22 - U iranskom raketnom napadu na Izrael ozljede je zadobilo 14 osoba, priopćila je izraelska hitna služba, a prenio Sky News.

Među ozlijeđenima je i 11-godišnja djevojčica koja je u teškom stanju. U "umjereno teškom" stanju nalaze se i dječak (13) te žena (36).

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da timovi za potragu i spašavanje idu prema lokacijama u središnjem dijelu Izraela gdje su zaprimljene dojave o udarima.

Ujedinjeni Arapski Emirati ulaze u rat?

7.44 - Ujedinjeni Arapski Emirati pripremaju se pomoći SAD-u i američkim saveznicima u korištenju vojne sile za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, izvijestio je u utorak The Wall Street Journal (WSJ), a prenio Times of Israel.

Ta zaljevska zemlja, koja se suočava s kontinuiranim iranskim napadima, navodno lobira za rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda kako bi dobila zeleno svjetlo za tu akciju

Dužnosnik Emirata kazao je da su njihovi diplomati pozvali SAD i neimenovane europske te azijske vojne sile kako bi uspostavili koaliciju koja bi Hormuški tjesnac otvorila silom. Ministarstvo vanjskih poslova UAE-a nije demantiralo izvješće, već je istaknulo da postoji "široki globalni konsenzus da se sloboda plovidbe u Hormuški tjesnac mora očuvati".

U izraelskim napadima na Bejrut najmanje sedam mrtvih

6.40 - Libanonsko ministarstvo zdravstva objavilo je u srijedu rano navečer da je u izraelskim zračnim napadima poginulo ukupno sedam osoba, pet u Bejrutu i dvije južno od libanonske prijestolnice.

"U napadu koji je izraelski neprijatelj izveo na četvrt Jnah u Bejrutu, prema početnoj procjeni, ubijeno je pet osoba, a ranjena je 21 osoba", stoji u priopćenju ministarstva.

Također je naznačeno da je u izraelskom zračnom napadu "usmjerenom na vozilo u području Khaldeh, južno od Bejruta, ubijeno dvoje ljudi, a ranjeno troje među civilnim stanovništvom".

Izraelska vojska u srijedu je izjavila da je izvela dva odvojena napada usmjerena na visokog zapovjednika Hezbollaha i još jednog visokog člana skupine povezane s Iranom u području Bejruta, ali ih nije identificirala niti rekla jesu li ubijeni.

Ovi napadi su posljednji u eskalirajućoj izraelskoj ofenzivi u Libanonu u kojoj je ubijeno najmanje 1200 ljudi, a raseljeno 1,2 milijuna drugih. Libanon je uvučen u rat na Bliskom istoku kada je Hezbollah ispalio rakete na Izrael u znak solidarnosti s Teheranom, dva dana nakon što su Izrael i Sjedinjene Države napali Iran. Hezbollahov napad potaknuo je novu izraelsku kopnenu i zračnu ofenzivu.

Trump kaže da bi SAD mogle okončati rat s Iranom za dva do tri tjedna

6.31 - Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da bi SAD mogao završiti svoju vojnu operaciju protiv Irana u roku od dva do tri tjedna i da Hormuški tjesnac, koji je blokirala Islamska Republika, više nije njegov problem.

"Uskoro ćemo otići", rekao je novinarima u Ovalnom uredu Bijele kuće, dodajući da bi se odlazak mogao dogoditi "u roku od dva tjedna, možda dva tjedna, možda tri".

To je bila Trumpova najjasnija izjava do sada da namjerava uskoro završiti jednomjesečni rat koji je napravio nered na Bliskom istoku i poremetio globalna energetska tržišta.

'Iran ne mora sklopiti dogovor'

Trump je dodao da Teheran ne mora sklopiti dogovor s Washingtonom kako bi okončao sukob. "Iran ne mora sklopiti dogovor, ne", rekao je kada su ga pitali je li uspješna diplomacija preduvjet za okončanje sukoba od strane SAD-a. "Ne, ne moraju sklopiti dogovor sa mnom".

Umjesto toga, rekao je Trump, uvjet za obustavu operacije bio je da se Iran "stavi u kameno doba", bez mogućnosti da uskoro nabavi nuklearno oružje. "Onda ćemo otići", rekao je.

"Uskoro ćemo otići. A ako Francuska ili bilo koja druga zemlja želi svoju naftu ili plin, otići će ravno u Hormuški tjesnac i snaći će se sami. Mislim da će to zapravo biti vrlo sigurno mjesto, ali mi s tim nemamo ništa“, nastavio je. Već je u utorak ujutro izjavio da Sjedinjene Države "više neće biti tamo da pomažu" zemljama čija opskrba naftom ovisi o ovom strateškom tjesnacu, koji je Iran blokirao od početka sukoba.

Obraćanje naciji

A glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt je na X-u objavila da će se američki predsjednik obratiti naciji u srijedu navečer u vezi s Iranom.

"Sutra navečer u 21 sat po lokalnom vremenu (1 sat po GMT-u u četvrtak), predsjednik Trump obratit će se naciji kako bi pružio važne nove informacije o Iranu", napisala je Leavitt.