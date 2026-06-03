Nepoznata djevojka ukrala medvjediće iz Ateliera Ive Todorić: 'Došla je organizirano, s taksijem'

Poduzetnica Iva Todorić, koja u Zagrebu ima svoj Atelier sreće, trgovina koja je zahvaljujući prepoznatljivom i pažljivo uređenom vanjskom interijeru postala gotovo turistička atrakcija, prije nekoliko dana doživjela je neugodno iznenađenje. Naime, nepoznata mlada djevojka ukrala joj je dva velika medvjeda koji su bili dio dekoracije ispred Ateliera. Sve se dogodilo tijekom noći, a slučaj je otkriven tek nekoliko dana kasnije.

“To se dogodilo u noći s 29. na 30., zapravo rano ujutro 30., a ja sam to primijetila 31. kada sam izašla van snimiti buket ispred logotipa. Kako sam stalno u gužvi, ne primjećujem baš je li neki medvjedić nedostaje'', kaže Iva.

Foto: Privatni album

Dodaje kako isprva nije ni odmah posumnjala što se dogodilo, ali je ubrzo shvatila da nedostaju dva medvjeda. Ono što su nadzorne kamere pokazale, kaže, bilo je iznenađujuće i teško za povjerovati - iza svega stoji osmišljen plan.

“Riječ je o vrlo mladoj djevojci, ne znam točno, ali po snimci ima oko 15 do 17 godina. Došla je organizirano - taksijem, a registracija je maknuta. Medvjedi su zavezani tako da ih se ne može skinuti običnim škarama ili povlačenjem, ali ona je došla sa škarama za rezanje žice i njima presjekla sve vezice i skinula dva medvjeda. Pokušala je uzeti i trećeg, ali nije mogla.”

Foto: Privatni album

U cijelom incidentu, dodaje, oštećen je i dio rasvjete na kući. “Uglavnom, razrezala mi je lampice na prozoru od kuće. Ja to stvarno nisam očekivala.”

Iako ističe da su medvjedi dio dekoracije, kaže da se iza cijele priče krije i emotivna dimenzija jer je prostor postao prepoznatljiv.

“Nije stvar u novcu, nego je ovo postalo stvarno kultno mjesto u Zagrebu. Koji god taksist dođe ovdje, kaže mi: ‘Gospođo, budite svjesni da imate poznatu poziciju u gradu.’ Dolaze turisti, dolaze ljudi iz Zagreba i okolice. Stvarno je to nešto lijepo za ovaj grad.”

Nakon incidenta, kaže, isprva je pokušala apelirati putem društvenih mreža. “Prvo sam napisala da molim da se medvjedi vrate. Nisam odmah išla dalje, samo sam to objavila, ali se nitko nije javio. Tek kasnije sam išla gledati kamere i onda sam shvatila kako je to napravljeno.”

Unatoč svemu, odlučila je ne ići u daljnje postupke. “Mogla sam zvati policiju, imam kameru i vidi se tko je to napravio, ali ne želim se baviti time. Ja nisam čovjek koji želi ulaziti u takve stvari. Moj je cilj da svi budu zadovoljni i sretni oko mene, ništa drugo.”

Dodaje i kako su novi medvjedi stavljeni na svoje mjesto te da je prostor odmah vraćen u prvobitno stanje.

“Jutros smo stavili nove medvjede. Dobila sam tisuće poruka od ljudi. Ljudi su ogorčeni i šokirani da se netko tako ponaša. S jedne strane mi je drago da ljudi reagiraju i da vide da postoje granice.”