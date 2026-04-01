Trump ozbiljno razmatra izlazak SAD-a iz NATO-a? Rubio: 'Nije bio tu za nas, što će nam?'

Donald Trump izjavio je da "ozbiljno razmatra" izlazak Sjedinjenih Država iz NATO-a. Američki predsjednik nazvao je vojni savez "tigrom od papira" i rekao da "nisu bili tu za SAD" u ratu u Iranu. Trump je u intervjuu za The Telegraph nazvao NATO "užasnim" i rekao da UK "nema čak ni mornaricu".

"Prestari ste i imate nosače zrakoplova koji ne rade", dodao je. Ranije je državni tajnik Marco Rubio rekao da će SAD "ponovno preispitati" svoj odnos s NATO-om kada završi sukob na Bliskom istoku, piše Sky News.

"Mislim da nema sumnje, nažalost, da ćemo nakon završetka ovog sukoba morati preispitati taj odnos. Morat ćemo preispitati vrijednost NATO-a u tom savezu za našu zemlju", rekao je za Fox News. Rubio je rekao da je administracija ljuta što europske zemlje blokiraju SAD u korištenju njihovih vojnih baza.

Oglasio se britanski premijer

"Kad nam treba da nam dopuste korištenje njihovih vojnih baza, njihov odgovor je ne! Zašto smo onda u NATO-u?, dodao je.

Nakon Trumpovih šokantnih izjava, oglasio se britanski premijer Sir Keir Starmer:

"Ovo nije naš rat, nećemo biti uvučeni u sukob. To nije u našem nacionalnom interesu. A najučinkovitiji način na koji možemo podržati troškove života u Britaniji jest poticanje deeskalacije na Bliskom istoku i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, koji je toliko važan energetski put", rekao je.

"NATO je najučinkovitiji vojni savez koji je svijet ikada vidio. Čuvao nas je sigurnima mnogo desetljeća i potpuno smo predani NATO-u", rekao je i dodao da će "bez obzira na pritisak" na njega i druge nacionalne čelnike, staviti interes na prvo mjesto i držati UK izvan rata.

SAD je bio jedan od osnivača NATO-a 1949. godine. Trump je više puta kritizirao članice NATO-a tijekom rata u Iranu jer nisu pružile dovoljnu vojnu podršku Washingtonu. Govoreći o savezu u Miamiju prošli tjedan, rekao je:

"Napravili su veliku pogrešku, nisu bili tamo".

