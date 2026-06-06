Tisuće mladih na glavnom zagrebačkom trgu u pjesmi i molitvi: 'Bog se proslavio kroz moju bolest'

U Zagrebu tisuće mladih hoda na osmom Antunovskom hodu pod geslom "Ako imaš Boga, imaš sve." Uz pjesmu i molitvu mladi su krenuli na put dug 10 kilometara ulicama Zagreba. Svatko od njih je došao sa vlastitim svjedočanstvom vjere.

"Bog dragi se proslavio kroz moju bolest u mom životu. Bija san u bolnici, prvi san put ima problema sa srcem i tada je dragi Bog učinia po srceu njegovom", kaže Dino iz Splita. Vrhunac cijelog programa odvijao se na Trgu bana Josipa Jelačića. Više pogledajte u prilogu