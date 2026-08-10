Pruga Križevci - Bjelovar otvorena za promet nakon sudara vlakova

Pruga Križevci - Bjelovar otvorena je za željeznički promet u ponedjeljak navečer, nakon što su završeni sanacijski radovi na dijelu oštećenom u subotnjem sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara.

Dionica pruge Gradec - Sveti Ivan Žabno od 21 sat otvorena je za promet uz privremeno ograničenje brzine do 50 km/h, također su izvijestili iz HŽ Infrastrukture.

Iz HŽ Infrastrukture ranije su u ponedjeljak najavili da će sanacija biti završena kasno navečer te da će pruga za promet biti otvorena u utorak. Međutim, radovi su završeni tijekom večeri pa je pruga odmah nakon njihova završetka ponovno puštena u promet.

Prethodno je s mjesta nesreće uklonjen teško oštećeni putnički elektrobaterijski vlak koji je tijekom ponedjeljka polako tegljen prema Svetom Ivanu Žabnu.

Putnički i teretni vlak sudarili su se u subotu prijepodne na pruzi između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca, nedaleko od Škrinjara. Teretni vlak ranije je uklonjen s mjesta nesreće, dok je izvlačenje putničkog vlaka bilo tehnički zahtjevnije zbog njegova položaja nakon sudara i otežanog pristupa mjestu nesreće.

Naime, putnički vlak u sudaru je znatno oštećen i dijelom se nalazio izvan pruge, zbog čega je njegovo uklanjanje bilo složenije od uklanjanja teretnog vlaka. Radovi na njegovu izvlačenju trajali su od nedjelje.

Na dijelu pruge ispod putničkog vlaka bila je oštećena i željeznička infrastruktura, koja je nakon uklanjanja vlaka sanirana kako bi se omogućila ponovna uspostava prometa.

U nesreći je ozlijeđeno 25 osoba, među kojima dvojica strojovođa i kondukter.