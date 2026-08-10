Hrvati otkrili koliko često putuju vlakom, jedna stvar ih posebno smeta: 'Šteta!'

Uklanjanje oštećenog putničkog vlaka kod Škrinjara i dalje traje. Tijekom dana trebalo biti završeno pa se očekuje da će pruga Križevci - Bjelovar u utorak biti puštena u promet.

Putnički i teretni vlak sudarili su se u subotu prijepodne između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca, nedaleko od Škrinjara. Teretni vlak već je uklonjen s mjesta nesreće, dok će s putničkim to biti zahtjevnije zbog njegova položaja i težeg pristupa mjestu nesreće. U sudaru je ozlijeđeno 25 osoba.

U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" i vas smo pitali koliko često se vozite vlakovima. Sada izdvajamo neke od komentara.

Rekli ste svoje mišljenje

"Svugdje bih se vozila vlakom, ali eto, s obzirom na to kako je kod nas stanje s vlakovima, rijetko i samo kratke relacije", poručuje Sanja.

Ivan pak navodi: "U inozemstvu stalno, u Hrvatskoj nikad."

"Svaki dan na relaciji Velika Gorica - Zagreb, jako sam zadovoljan", naveo je Gabriel, dok Jadranka ističe: "Volim putovati vlakom, međutim kada vam za 280 km treba 11 sati uz 5-6 presjedanja, prođe vas volja. Šteta!"

"Cijelu Italiju i Francusku prošla u vlakovima. Voljela bih da tako funkcionira i naš promet vlakovima", napisala je Davorka.

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