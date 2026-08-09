Nakon novog incidenta oglasio se stručnjak: Ne može vlak samo tako proći kroz crveno

Novi incident na hrvatskim prugama. Samo dan nakon teške željezničke nesreće kod Križevaca, kod Škrljeva je spriječen još jedan mogući sudar putničkog i teretnog vlaka.

Teretni vlak prošao je kroz crveni signal, no djelatnici HŽ Infrastrukture na vrijeme su reagirali i zaustavili oba vlaka na sigurnoj udaljenosti.

Istodobno, na mjestu jučerašnje nesreće između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca nastavilo se zahtjevno uklanjanje oštećenih vlakova. Kompozicije su razdvojene, ali pruga još nije bila u potpunosti raščišćena.

Na terenu su u smjenama radili i lokalni vatrogasci.

"Ja bih rekao da oni sad moraju pokrenuti ovaj Cargo vlak, moraju ga otpeljati na kolosijek Sveti Ivan Žabno, tako da mogu doći po ovaj drugi dio vlaka, putnički vlak", rekao je Mario Brlić, zapovjednik DVD-a Sveti Ivan Žabno.

Istraga još traje

Na mjesto nesreće stigao je i predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić, koji je poručio da se uzrok sudara još ne može potvrditi.

"Teško je meni u ovom trenutku reći. Kao što je rečeno više puta, istraga još nije završena. Tek kad završi, znat ćemo što se dogodilo", rekao je Ukić.

Na pitanje postoje li zasad ikakve naznake, kratko je odgovorio: "Nema, nema nažalost."

Od 25 ozlijeđenih osoba šest ih je teško stradalo, a troje se još uvijek nalazi u KBC-u Zagreb. Ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki kaže da je njihovo stanje stabilno.

"Drago mi je reći da su sve tri osobe stabilno. Štoviše, jedna osoba premještena je iz intenzivne na odjel i nije bilo potrebe za operativnim liječenjem", rekao je.

Dodao je i da je "lanac zbrinjavanja u ovoj situaciji jako dobro funkcionirao".

Heroj koji je prvi priskočio u pomoć

Posebnu pozornost i dalje privlači Božidar Zrinski, koji je svojim viličarom među prvima krenuo pomagati putnicima nakon sudara.

"Još uvijek sam pod dojmom događaja, još uvijek mi nije jasno kako se to moglo tu desiti, ali desilo se", rekao je.

Tek nakon što su se emocije malo smirile, kaže, postao je svjestan koliko je njegov potez bio važan.

"Treba se snaći u tom trenu, nije to baš jednostavno", dodao je.

Prvu fotografiju nesreće poslala mu je supruga Ankica, nakon čega je odmah krenuo prema mjestu sudara.

"On je došao dolje, brzo viličar, gorivo, ajmo sim, tam. Već su došli vatrogasci i krenula je akcija", ispričala je Ankica Zrinski.

Prolazak kroz crveno nije regularna situacija

Je li teretni vlak kod Križevaca prošao kroz crveni signal, istraga tek treba utvrditi. Stalni sudski vještak za željezničke signalno-sigurnosne uređaje Igor Matulić objašnjava da takav prolazak nije nešto što se događa u redovnim okolnostima.

"To su situacije koje su izvanredne. Takav način prolaska kroz crveni signal događa se samo u izvanrednim situacijama ili uz poseban pisani nalog", rekao je.

Naglasio je da bi samostalni prolazak vlaka kroz crveni signal bio vrlo neuobičajen.

"Situacija da vlak sam prođe kroz crveno svjetlo ili crveni signal nije regularna i to bi bilo skroz čudno jer strojovođa mora napraviti cijeli set postupaka i prometnik cijeli set postupaka da bi to bilo u skladu s onim što je regulirano u uputama samog sustava", objasnio je.