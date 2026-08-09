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ZAVRŠIO OČEVID /

Novi detalji o sudaru vlakova: Ozlijeđeno 25 ljudi, među njima strojovođe i kondukter

Novi detalji o sudaru vlakova: Ozlijeđeno 25 ljudi, među njima strojovođe i kondukter
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Foto: čitateljica Net.hr

Putničkim vlakom upravljao je 61-godišnji strojovođa, koji se kretao iz smjera Gradeca prema Svetom Ivanu Žabnu, dok je teretnim vlakom upravljao 20-godišnji strojovođa koji je dolazio iz suprotnog smjera

9.8.2026.
9:31
Hina
čitateljica Net.hr
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U sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara ozlijeđeno je ukupno 25 osoba, među kojima su dvojica strojovođa i kondukter, izvijestila je koprivničko-križevačka policija nakon obavljenog očevida.

Nesreća se dogodila u subotu, 8. kolovoza, oko 10 sati na željezničkoj pruzi Sveti Ivan Žabno – Gradec, nedaleko od Škrinjara.

Putničkim vlakom upravljao je 61-godišnji strojovođa, koji se kretao iz smjera Gradeca prema Svetom Ivanu Žabnu, dok je teretnim vlakom upravljao 20-godišnji strojovođa koji je dolazio iz suprotnog smjera.

Ozlijeđena dvojica strojovođa i kondukter 

U nesreći je ozlijeđeno 25 osoba, među kojima su oba strojovođe te 43-godišnji kondukter. Ozlijeđenima je liječnička pomoć pružena u zdravstvenim ustanovama, a težina njihovih ozljeda bit će poznata nakon što policija zaprimi liječničku dokumentaciju.

Očevidom je rukovodila zamjenica Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru, uz stručnu pomoć policijskih službenika i istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Policija u priopćenju zasad nije navela uzrok sudara.

VlakSudar VlakaTeretni VlakPutnicki VlakBjelovar
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