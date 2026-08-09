Bila je glas koji je osvojio svijet: Tragična glazbena diva život je završila u hotelskoj kadi

Pjevačica Whitney Houston ostala je upamćena kao jedan od najvećih vokala u povijesti popularne glazbe. Tijekom karijere osvojila je svijet bezvremenskim hitovima, rasprodanim koncertima i filmskim uspjesima, a njezin glas i danas mnogi smatraju nenadmašivim.

Ipak, iza blještavila svjetske slave godinama su se skrivali privatni problemi. Burni brak s Bobbyjem Brownom, borba s ovisnošću te sve rjeđa glazbena izdanja obilježili su posljednje godine njezina života. Dana 11. veljače 2012. pronađena je mrtva u hotelskoj kadi u Beverly Hillsu, a vijest o njezinoj smrti šokirala je cijeli svijet.

Unatoč tragičnom završetku, Whitney Houston ostavila je neizbrisiv trag u glazbi i pop kulturi. Njezine pjesme i danas osvajaju nove generacije, a mnogi je smatraju jednom od najvećih pjevačica svih vremena.

U galeriji pogledajte kako je izgledala jedna od najvećih svjetskih pjevačica svih vremena.