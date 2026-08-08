Kakav retro šarm: Pogledajte damu u baroknoj kombinaciji, već je spremna za Špancirfest

Početak kolovoza donio je prave ljetne ekstreme, s temperaturama koje su se penjale i do 38 stupnjeva, no ovog vikenda stiglo je barem malo predaha. Subotnje prijepodne u Varaždinu prošlo je uz ugodnijih 30-ak stupnjeva i nešto više oblaka nego sunca, što je mnogima bio dovoljan razlog za izlazak u grad.

Tradicionalna subotnja špica ponovno je okupila Varaždinke i Varaždince, koji su uživali u kavi, šetnji gradskim ulicama i placu. Dok dio građana koristi godišnje odmore, drugi već nestrpljivo odbrojavaju do Špancirfesta, koji počinje 21. kolovoza. Pogledajte tko je sve prošetao varaždinskim centrom i uživao u početku vikenda.