FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠETNJA CENTROM VARAŽDINA /

Kakav retro šarm: Pogledajte damu u baroknoj kombinaciji, već je spremna za Špancirfest

Kakav retro šarm: Pogledajte damu u baroknoj kombinaciji, već je spremna za Špancirfest
Foto: Varaždinski.hr
1 /16
VOYO logo

Početak kolovoza donio je prave ljetne ekstreme, s temperaturama koje su se penjale i do 38 stupnjeva, no ovog vikenda stiglo je barem malo predaha. Subotnje prijepodne u Varaždinu prošlo je uz ugodnijih 30-ak stupnjeva i nešto više oblaka nego sunca, što je mnogima bio dovoljan razlog za izlazak u grad.

Tradicionalna subotnja špica ponovno je okupila Varaždinke i Varaždince, koji su uživali u kavi, šetnji gradskim ulicama i placu. Dok dio građana koristi godišnje odmore, drugi već nestrpljivo odbrojavaju do Špancirfesta, koji počinje 21. kolovoza. Pogledajte tko je sve prošetao varaždinskim centrom i uživao u početku vikenda.

8.8.2026.
16:36
Hot.hr
Varaždinski.hr
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija