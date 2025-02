Imala je djetinjstvo iz pakla, ljubav s Bobbyjem i narkotici su ju uništili, a onda se tragedija ponovila

Na današnji dan, 11. veljače 2012., svijet je izgubio jednu od najvećih glazbenih zvijezda svih vremena – Whitney Houston. Njezin anđeoski glas i emotivne izvedbe ostavili su neizbrisiv trag u povijesti glazbe, ali njezin privatni život bio je ispunjen dramatičnim preokretima. Dok je svijet pamtio njezine nevjerojatne vokalne sposobnosti, iza pozornice odvijao se život prepun ljubavi, tuge, obiteljskih odnosa i osobnih borbi.

Potekla je iz glazbene obitelji, ali uz majčinu strogu disciplinu

Whitney je rođena 9. kolovoza 1963. u Newarku, New Jersey, u obitelji koja je živjela za glazbu. Njezina majka, Cissy Houston, bila je poznata gospel pjevačica i jedna od pratećih vokalistica Arethe Franklin. No, Cissy nije bila samo majka, već i stroga mentorica. Odrastajući, Whitney je morala slijediti majčina pravila – od glasovnih vježbi do savršenog izvođenja pjesama. Iako je kasnije priznala da je ponekad bilo teško, zahvaljivala je majci na čeličnoj disciplini koja ju je izgradila kao umjetnicu.

Traumatično djetinjstvo: Zlostavljala ju je rođakinja Dee Dee Warwick?

Jedna od najpotresnijih priča iz Whitneyina djetinjstva izašla je na vidjelo tek nakon njezine smrti. Prema iskazima njezina brata Garyja Houstona i bliske prijateljice Robyn Crawford, Whitney je kao dijete bila žrtva seksualnog zlostavljanja koje je počinila njezina rođakinja, pjevačica Dee Dee Warwick, sestra Dionne Warwick.

Dee Dee je bila 20 godina starija od Whitney, a zlostavljanje se, prema tvrdnjama, događalo dok je Whitney bila dijete, dok su njezini roditelji često bili odsutni zbog glazbenih turneja. Iako Whitney nikada nije javno govorila o tome, mnogi vjeruju da su te traume značajno utjecale na njezin kasniji život, uključujući njezine probleme s drogom i samopouzdanjem.

Imala je burnu ljubavnu vezu s Eddiejem Murphyjem

Prije nego što je upoznala Bobbyja Browna, Whitney je bila zaljubljena u slavnog komičara Eddieja Murphyja. Njihova veza bila je kratkotrajna i puna nesporazuma – dok se ona željela ozbiljno skrasiti, Murphy je tada uživao u svojoj karijeri i nije bio spreman za ozbiljan odnos. Unatoč tome, dugo su ostali u prijateljskim odnosima, a Whitney ga nikada nije potpuno preboljela.

Robyn Crawford bila je njezina prva i možda najveća ljubav

Jedna od najvećih tajni Whitney Houston bila je njezina bliska veza s Robyn Crawford, prijateljicom i asistenticom, s kojom je dijelila gotovo cijeli svoj život. Iako su godinama kružile glasine da su bile više od prijateljica, Robyn je tek nakon Whitneyne smrti priznala da su bile u romantičnoj vezi na početku njezine karijere. No, zbog pritiska obitelji i menadžmenta, Whitney je prekinula taj odnos kako bi sačuvala imidž koji su joj nametnuli.

Na dan vjenčanja s Bobbyjem Brownom, njezina majka ju je molila da odustane

Godine 1992., Whitney se udala za pjevača Bobbyja Browna, poznatog po divljem ponašanju. Mnogi su smatrali da je on loš utjecaj na nju, a njezina majka Cissy Houston bila je toliko očajna da ju je doslovno molila na dan vjenčanja da ne ulazi u brak. No, Whitney je bila zaljubljena i odlučna, iako će taj brak kasnije postati jedan od najvećih izvora njezine boli.

Brak s Bobbyjem Brownom – ljubav koja ju je uništila

Whitney je 1992. godine stupila u brak s R&B pjevačem Bobbyjem Brownom, čovjekom kojeg je obožavala, ali koji će postati sinonim za njezinu propast. Iako su u početku izgledali kao skladan par, njihov odnos brzo je postao toksičan. Bobby je bio sklon agresiji, a glasine o fizičkom zlostavljanju bile su sve glasnije.

Whitney, koja je već tada eksperimentirala s drogama, postala je u potpunosti zarobljena u svijetu ovisnosti, a Bobby nije bio osoba koja bi joj pomogla izaći iz toga. Umjesto podrške, postali su partneri u autodestrukciji – njihov brak bio je ispunjen nasiljem, nevjerama, drogama i javnim skandalima.

Osim zlouporabe opojnih droga s obje strane, bilo je problema oko Whitneyine dugogodišnje pomoćnice i bivše ljubavnice, Robyn Crawford. "Nisam znao da je njezina veza s Robyn više od samog prijateljstva sve do kasnije", ispričao je Brown. "Mislim da je naš brak rastao i nije bilo mjesta za treću osobu", dodao je. Sada, međutim, Brown žali što je Crawford na kraju napustila Houstonov tim. "Robyn je bila dobra prijateljica Whitney i mogu reći da bih volio da je Robyn još uvijek u mom životu", rekao je Brown.

Bankrot i put do propasti

Unatoč tome što je prodala više od 200 milijuna albuma i imala jednu od najuspješnijih glazbenih karijera svih vremena, Whitney je 2009. godine bila na rubu bankrota. Loše financijsko upravljanje, velikodušno dijeljenje novca obitelji i prijateljima te skupi razvod od Bobbyja Browna doveli su do toga da je njezina nekadašnja milijunska zarada gotovo nestala.

U jednom trenutku, Whitney je čak morala posuditi novac od svog izdavača kako bi mogla platiti račune. Njezin financijski kolaps bio je simbol kako glazbena industrija često iskorištava svoje zvijezde, ostavljajući ih bez sigurnosti kada slava počne blijedjeti.

Zdravstveni problemi i borba s ovisnostima

Korištenje droge ozbiljno je utjecalo na Whitneyino zdravlje. Do kasnih 2000-ih, njezin glas više nije bio onaj isti kristalno čisti vokal koji je proslavio hitove poput I Will Always Love You. Dugotrajna konzumacija kokaina i drugih supstanci uništila je njezine glasnice, a na nekim kasnijim koncertima publika je šokirano promatrala kako se muči s izvođenjem pjesama koje su joj nekada bile rutina.

Njezina borba s ovisnošću bila je javna – od pojavljivanja na naslovnicama tabloida do potresnih intervjua u kojima je priznala koliko se izgubila.

Whitney i njezina kći Bobbi Kristina – tragedija se ponovila

Njezin najvažniji životni odnos bio je s kćeri Bobbi Kristinom, ali zbog vlastitih problema, nije mogla biti majka kakvu je željela. Bobbi Kristina odrasla je u turbulentnom okruženju, okružena dramama svojih roditelja, a kasnije je krenula majčinim stopama – upustila se u vezu s Nickom Gordonom i počela konzumirati droge.

Najtužnije od svega je što je Bobbi Kristina preminula gotovo na isti način kao njezina majka – pronađena je beživotna u kadi 2015. godine, nakon čega je provela šest mjeseci u komi prije nego što je preminula.

Posljednje godine: Pokušaj povratka i prerana smrt

Unatoč svemu, Whitney je 2011. godine pokušavala ponovno stati na noge. Počela je snimati nove pjesme i sudjelovala u projektu Sparkle, no demoni prošlosti nisu joj dali mira. Na današnji dan prije 13 godina pronađena je mrtva u kadi u hotelu Beverly Hilton. Uzrok smrti bio je utapanje u kombinaciji s bolesnim srcem i konzumacijom kokaina.

