Petra Dugandžić o neostvarenom majčinstvu: 'Možda ću imati dijete, možda ga posvojiti'

Glumica Petra Dugandžić gostovala je u podcastu "Um&Boom" i otvorila dušu o neostvarenom majčinstvu.

"Ja nikada nisam imala iskustvo majčinstva, niti djeteta, niti sina kojeg nunaš, koji raste, koji ima pubertet i koji dolazi do 22h.", poručila je glumica.

"Kako to da nisi imala djece?", upitala ju je blogerica Ines Mahmić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisam uspjela zatrudnjeti i prošla sam kroz životni period kada sam se morala suočiti s tim. To je bio moj 'grief', kako se to kaže, nešto što sam morala preboljeti. Odradila sam taj dio i kroz terapiju, kao i rad na sebi, došla do zaključka da sam s tim sasvim u redu. Nismo svi ovdje poslani da budemo roditelji. Rekla sam si: sigurno će mi život odgovoriti na pitanje koja je moja životna svrha i zašto nisam imala djecu. Možda ću posvojiti, možda ću imati djecu, ne znam što me sve čeka u životu", ispričala je glumica.

Foto: Instagram

Podsjetimo, krajem listopada prošle godine medijima je odjeknula vijest da se Petra udala za nigerijskog nogometaša Maka Noblea. Par se upoznao tijekom jednog Petrinog posjeta Africi, a nastavili su komunicirati nakon njenog povratka u Hrvatsku. Vjenčali su se u Nigeriji te preselili u Lijepu Našu gdje Mak trenutačno igra za NK Dugopolje.

POGLEDAJTE VIDEO: Premijera "Nikome ni riječi": Petra Dugandžić o blamovima, anegdotama i muškarcima za koje nije imala srama

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa