Jelena Rozga otkrila detalje o vjenčanju s Ivanom Huljićem

Već godinama se u medijima spekulira o vezi hrvatske pjevačice Jelene Rozge (47) i Ivana Huljića (37), mladog skladatelja i sina poznatog splitskog glazbenika Tončija Huljića (63). Njih dvoje surađuju već duže vrijeme, a Ivan je autor mnogih Jeleninih pjesama, zbog čega su često predmet medijskih nagađanja. Tako su nedavno srpski mediji prenijeli vijest da se splitska pjevačica i njen navodni partner spremaju na vjenčanje. Prema njihovim tvrdnjama, par bi trebao imati dvije svadbe, jednu u Splitu, a drugu na egzotičnoj lokaciji.

Story je na dodjeli nagrada Cesarica pitao Jelenu o njenim planovima za brak. Međutim, Jelena je jasno demantirala glasine o vjenčanju

"Zaljubljena sam i sretna, to je istina, ali da se udajem, ne udajem. Polako, polako, ima vremena. Pogotovo ne planiram dva vjenčanja kako pišu", rekla je Rozga u intervjuu za Story i za isti progovorila o tome smetaju li je takva nagađanja: "Ma sada me više ništa ne smeta i ne uzrujava. Nekad sam se uzrujavala, ali sam prestala jer sam shvatila da mi ne treba to jer se samo uzrujam kad tako izlaze neke laži, neistine. Sada me više ništa ne dotiče."

Foto: Pixsell/ Nel Pavletic Kasnije se šuškalo da se Jelena viđa s 11 godina mlađim Ivanom Huljićem, sinom Tončija Huljića. Ivan je, navodno, u stan pjevačice obično dolazio navečer i odlazio tek drugi dan oko podneva.

Zdravstveni problemi

Zaljubljena Jelena otkrila je i da ima zdravstvenih problema te kako se s istima nosi. Naime, Rozga je prošlog mjeseca završila niz koncerata u beogradskom Sava Centru gdje je rasprodala čak sedam nastupa, a nakon velikog uspjeha, u intervjuu za srpske medije, otvoreno je govorila o problemima sa štitnjačom, dok je za Story otkrila kako se sada osjeća.

"Trenutno se bavim zdravljem. Situacija nije baš najbolja, ali će biti sve dobro, rješavamo to. Mene jedino ljuti to moje zdravlje koje nije onako kako bi ja htjela i što me ne sluša kao nekad. No, zaista se trudim živjeti zdravo, puno spavati i odmarati. Ipak, stres nekad odradi svoje, ali ne dam se ja", rekla je za Story.

