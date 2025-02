Tatjana Jurić o ljubavi u četrdesetima: 'Napokon donosiš pametnije odluke pa je život ljepši'

Radijska voditeljica Tatjana Jurić proslavila je 43. rođendan! Godine je nikada nisu definirale, ali ih danas, više nego ikad, prihvaća s lakoćom i ponosom. Četrdesete su joj donijele novu razinu samopouzdanja i zrelosti, oslobođenu vanjskih očekivanja i nametnutih standarda. Kao žena koja je desetljećima prisutna u medijima, svjesna je neizbježnog pritiska da se zadrži mladolikost i savršen imidž. Ipak, ne osjeća potrebu dokazivati, a svima koji stvaraju pritisak da žene u medijima "vječno" izgledaju mlado - Tatjana poručuje: ''Mi idemo dalje svojim stilom, onako kako želimo''.

Prvo, sretan rođendan! Kako ste proslavili 43. rođendan? Jeste li osoba koja voli velike proslave ili više uživate u intimnim druženjima?

Hvala na čestitkama! Jučerašnji dan bio je dinamičan – prvo u eteru, a zatim i dalje. U programu sam pokušala držati se scenarija, ali to je, zahvaljujući našim divnim slušateljima, bilo nemoguće. Tako da smo improvizirali i spontano napravili manju proslavu već u programu uživo. Malo smo se dotaknuli i teme ulaska u srednje godine i trebamo li očekivati kakvu krizu – i svi smo se dobro zabavili! Zaključak - nema krize, idemo jako dalje!

Foto: Instagram

Je li vam s godinama postalo lakše ili teže prihvaćati rođendane? Kažu da su četrdesete najbolje godine – slažete li se?

Apsolutno se slažem! Ne opterećuju me rođendani – neka ih! Svjesna sam prolaznosti vremena, ali volim ono što mi zrelost donosi. Jednostavno – volim svoje godine!

Osjećate li razliku između tridesetih i četrdesetih? U čemu najviše?

Sigurna sam da će se mnogi, osobito žene, prepoznati u ovome – s godinama dolazi veća snaga, mir i zadovoljstvo. Postaješ rasterećenija od nebitnih stvari, jasnije vidiš što želiš i još više cijeniš ono što imaš. Čista milina!

Uvijek ste slovili za jednu od najljepših Hrvatica. Kako se nosite s promjenama koje dolaze s godinama?

Ako kažem da me ne diraju previše, vjerojatno mi nećete vjerovati – ali zaista je tako! Samo neka je zdravlja, a ljepote ima i u zrelosti, ne samo u mladosti. Uostalom, ovo pitate ženu koja je bila nepokretna, prošla operaciju kralježnice i dug oporavak. Imam li boru više ili mi je lice malo drugačije? Iskreno, ne zamaram se time.

Foto: Boris Ščitar/Pixsell

Postoji li neki trik ili ritual ljepote kojem ste vjerni i koji biste preporučili ženama koje žele njegovati prirodan izgled?

Mnogi će reći – ciljana njega, kvalitetni tretmani, pravilna prehrana… I sve je to istina. No, najvažnije što sam naučila jest da, ako ne pronađemo vrijeme za sebe, sve ostalo pada u vodu. Mentalna higijena jednako je važna kao i njega kože – to su knjige koje čitaš, glazba koju slušaš, ljudi kojima si okružen.

Kako gledate na pritisak javnosti da žene u medijima "vječno" izgledaju mlado?

Javnost neka pritišće – mi idemo dalje svojim stilom i ritmom, onako kako želimo!

Jeste li s majkom imali rituale za rođendanske proslave? Jeste li pripremale posebne kolače i torte? Postoji li neki recept koji i danas koristite?

S mamom i bakom nosim najljepše uspomene upravo iz kuhinje – ne samo zbog kuhanja, već zbog trenutaka kada bi se sve žene naše obitelji okupile oko stola i smijale do suza. Dandanas čujem taj smijeh.

Foto: tatjana_juric/Instagram Tatjana Jurić

Znamo da ste zaljubljeni i da ne otkrivate previše o privatnom životu, ali kako ljubavni život izgleda u četrdesetima u odnosu na mladost? Ima li više jasnoće i sigurnosti ili je i dalje nepredvidiv?

Sjajno! Napokon donosiš pametnije odluke, pa ti je i život ljepši, blaži, bogatiji i stabilniji.

Postoji li nešto što ste naučili o ljubavi, a voljeli biste da ste znali ranije?

Naučila sam da nekim ljudima ni sva ljubav svijeta ne pomaže!

Imate li potrebu za brakom i obitelji ili ste zadovoljni onime gdje ste danas u životu?

Ne brinite vi za moje potrebe (smijeh)!

