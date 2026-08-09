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PRAVA LJEPOTICA /

Jedna od onih fotografija koje se gledaju dvaput: Ova brineta teško je mogla proći nezapaženo

Jedna od onih fotografija koje se gledaju dvaput: Ova brineta teško je mogla proći nezapaženo
Foto: M.Kovač
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Sunčano nedjeljno poslijepodne brojni su građani iskoristili za šetnju, rekreaciju i uživanje uz Marinu Prelog. Među prizorima opuštene atmosfere i boravka u prirodi posebno se istaknula jedna zgodna brineta koju je fotograf uhvatio u ležernom ljetnom izdanju. U jednostavnoj kombinaciji i s raspuštenom tamnom kosom, privukla je pažnju svojim atraktivnim izgledom i bila jedan od upečatljivijih prizora u današnjoj fotogaleriji.

Koga je još sve uhvatio objektiv fotografa, pogledajte na eMedjimurje.hr.

9.8.2026.
21:24
Hot.hr
M.Kovač
NedjeljaBrinetaEmedjimurjeMarina Prelog
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