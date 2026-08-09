Brojne dame zablistale na Alki, a Sonja Jandroković i Matilda Šuta posebno oduševile

Sinj danas vrvi poznatim licima, no posebnu pažnju ukrale su dame koje su svojim elegantnim izdanjima plijenile poglede. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković (59) na Alku je stigao sa suprugom Sonjom, a bračni par uoči početka natjecanja prošetao je središtem Sinja. Dok je Jandroković odabrao klasičnu kombinaciju bijele košulje i tamnih hlača, Sonja je zablistala u dugoj plavo-bijeloj haljini sa svijetlim uzorkom, a izdanje je upotpunila sunčanim naočalama, bisernom ogrlicom i svijetlom torbicom. Zanimljivo je da je Sonja po majci rođakinja predsjednika Zorana Milanovića (59) - njezin otac Ante Matasić brat je Milanovićeve majke.

Poglede je privukla i Matilda Šuta, koja je na Alku stigla u društvu supruga, splitskog gradonačelnika Tomislava Šute (43). Za ovu je prigodu odabrala elegantnu narančasto-smeđu haljinu s čipkastim detaljima, dok je kombinaciju zaokružila upečatljivim naušnicama.