Splitska večer prepuna poznatih: Pogledajte tko nije propustio otvorenje Melodija Jadrana

Otvorenje četvrtog izdanja Melodija Jadrana u Galeriji Meštrović okupilo je brojna poznata lica iz javnog, sportskog i političkog života.

Prvu festivalsku večer otvorio je legendarni talijanski sastav Ricchi e Poveri, a odličnu atmosferu iz prvih redova pratili su gradonačelnik Splita Tomislav Šuta sa suprugom Matildom, njegova zamjenica Matea Dorčić te brojni poznati iz domaćeg javnog života.

Tko je sve stigao na otvorenje jednog od najiščekivanijih glazbenih događaja ljeta i kako je izgledala prva večer Melodija Jadrana, pogledajte u galeriji.