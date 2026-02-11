Prva dama Splita u fokusu: Evo tko je elegantna supruga Tomislava Šute

U utorak navečer splitski HNK bio je ispunjen sportskim i kulturnim velikanima na posebnoj pretpremijeri obnovljene opere Kraljica lopte Ive Tijardovića, organiziranoj u suradnji s Hajdukom. Među brojnim uzvanicima istaknuli su se bivši i aktualni igrači “bilih”, ali i poznata lica s političke scene, a posebnu pažnju privukao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta (43) i to u pratnji supruge Matilde.

Dok je gradonačelnik odabrao elegantno tamnoplavo odijelo, njegova supruga zablistala je u jednostavnoj, ali vrlo efektnoj kombinaciji crnih svečanih hlača i blijedoružičaste svilene košulje. Decentna šminka i blagi valovi u kosi zaokružili su njezino profinjeno izdanje, zbog kojeg su mnogi u publici primijetili kako je upravo ona bila jedno od najelegantnijih lica večeri.

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

No, tko je zapravo Matilda Šuta?

Riječ je o diplomiranoj ekonomistici koja s Tomislavom dijeli život još od studentskih dana na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Par se upoznao na studentskom druženju, a u brak su stupili u siječnju 2008. godine. Danas su ponosni roditelji troje djece, sina Zvonimira (16) te kćeri Laure (12) i Klare (7).

Matilda je punih 16 godina radila u gradskoj upravi kao financijska savjetnica te sudjelovala u važnim strateškim projektima Splita, među kojima se ističe inicijativa “Smart City”. Od početka 2025. godine preuzela je vođenje obiteljske tvrtke “Financial Office”, koju je pokrenula zajedno sa suprugom.

“Bili smo studenti, upoznali smo se na pjena partyju. Bio je cijeli fakultet tamo i evo, od 2008. smo u braku”, ispričao je ranije Šuta kroz smijeh.

Svojim elegantnim pojavljivanjem u HNK-u Matilda Šuta još je jednom potvrdila status prve dame Splita koja spaja profesionalnost, nenametljiv stil i prirodnu eleganciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Od pedofilije i iskorištavanja maloljetnica do kompleksnije priče o perveziji kao sredstvu ucjene