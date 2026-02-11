Čudesni Franjo napravio podvig koji nismo vidjeli 58 godina! Odermatt konačno do medalje

Ovo su Olimpijske igre Franje Von Allmena! Nakon zlata u spustu i timskoj kombinaciji, bio je najbrži i u superveleslalomu i osvojio treće zlato u trećoj utrci!

Na stazi Stelvio bio je najbrži s vremenom 1:25.32 i jedan skijaš je osvojio tri zlata u alpskom skijanju po prvi puta nakon 1968. kada je Jean-Claude Killy bio najbrži u spustu, slalomu i veleslalomu što je pošlo za rukom samo još Toniju Saileru 1956.

Srebro je osvojio Amerikanac Ryan Cochran-Siegle koji je time ponovio uspjeh iz Pekinga 2022. Zanimljivo, njegova tetka Barbara Cochrane bila je zlatna u slalomu u Sapporu 1972.

Do prve medalje na ovim Igrama je iz trećeg pokušaja došao Marco Odermatt koji je završio brončani. Marco će imati priliku u veleslalomu, njegovoj najboljoj disciplini. Von Allmen više neće nastupiti, ali iza njega su nezaboravne Igre kojima je ušao u povijest.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Raužan i Nikola Gudasić iznenadili klince na Sportskim igrama mladih