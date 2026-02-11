FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SUPER-G ZA POVIJEST /

Čudesni Franjo napravio podvig koji nismo vidjeli 58 godina! Odermatt konačno do medalje

Čudesni Franjo napravio podvig koji nismo vidjeli 58 godina! Odermatt konačno do medalje
×
Foto: Dimitar Dilkoff/afp/profimedia

Srebro je osvojio Amerikanac Ryan Cochran-Siegle koji je time ponovio uspjeh iz Pekinga 2022

11.2.2026.
12:23
Sportski.net
Dimitar Dilkoff/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ovo su Olimpijske igre Franje Von Allmena! Nakon zlata u spustu i timskoj kombinaciji, bio je najbrži i u superveleslalomu i osvojio treće zlato u trećoj utrci!

Na stazi Stelvio bio je najbrži s vremenom 1:25.32 i jedan skijaš je osvojio tri zlata u alpskom skijanju po prvi puta nakon 1968. kada je Jean-Claude Killy bio najbrži u spustu, slalomu i veleslalomu što je pošlo za rukom samo još Toniju Saileru 1956. 

Srebro je osvojio Amerikanac Ryan Cochran-Siegle koji je time ponovio uspjeh iz Pekinga 2022. Zanimljivo, njegova tetka Barbara Cochrane bila je zlatna u slalomu u Sapporu 1972

Do prve medalje na ovim Igrama je iz trećeg pokušaja došao Marco Odermatt koji je završio brončani. Marco će imati priliku u veleslalomu, njegovoj najboljoj disciplini. Von Allmen više neće nastupiti, ali iza njega su nezaboravne Igre kojima je ušao u povijest.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Raužan i Nikola Gudasić iznenadili klince na Sportskim igrama mladih

Alpsko SkijanjeSuperveleslalomZimske Olimpijske Igre 2026BormioFranjo Von AllmenMarco Odermatt
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx