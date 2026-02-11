FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NESRETNI NORVEŽANIN /

Priznao je nevjeru pred kamerama nakon medalje, a sada se javila i bivša djevojka s jakim riječima

Priznao je nevjeru pred kamerama nakon medalje, a sada se javila i bivša djevojka s jakim riječima
×
Foto: Zhang Tao/xinhua News/profimedia

Samo nekoliko sati kasnije dobili smo razvoj situacije

11.2.2026.
11:19
Sportski.net
Zhang Tao/xinhua News/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sturla Holm Laegreid bio je u utorak prva priča Zimskih olimpijskih igara, ali manje zbog osvojene brončane medalje u biatlonu, a više zbog toga što je nakon utrke pred kamerama priznao nevjeru.

"Postoji netko s kim sam to želio podijeliti, a tko možda danas ne gleda. Prije šest mjeseci upoznao sam ljubav svog života - najljepšu i najljubazniju osobu na svijetu“, rekao je za norvešku državnu televiziju NRK u intervjuu uživo nakon osvajanja brončane medalje. "Prije tri mjeseca napravio sam svoju najveću grešku i prevario je. Rekao sam joj to prije tjedan dana. Bio je to najgori tjedan u mom životu.“

Priznao je nevjeru pred kamerama nakon medalje, a sada se javila i bivša djevojka s jakim riječima
Foto: Anthony Behar/ddp Usa/profimedia

Priči tu nije kraj. Samo nekoliko sati kasnije dobili smo razvoj situacije. Zlato je osvojio Johan-Olav Botn, ali sve su oči bile uprte u Holma.  „Sve što mogu reći jest da se nadam da nisam pokvario Johanov dan“, rekao je Laegreid norveškim medijima nakon male timske proslave medalje. „Danas je Johanov dan i bilo je pomalo šteta što sam dobio toliko pažnje.“

Sada se oglasila i Laegreidova bivša djevojka, koja želi ostati anonimna. Norveškim novinama VG rekla je: "Teško je oprostiti. Čak i nakon javne izjave ljubavi." Dodala je da nije izabrala ovu situaciju i da je "bolno morati kroz ovo proći". "Bili smo u kontaktu i on zna moje mišljenje o svemu", dodala je. 

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljeni su svi bolidi koji će biti na stazi u novoj sezoni Formule 1

Zimske Olimpijske Igre 2026BiatlonNevjera
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx