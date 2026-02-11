Velika hrvatska uzdanica na ZOI: 'Znam da opet mogu na vrh, a skijaši na Igre ipak gledaju drugačije'

Zimske olimpijske igre u punom su jeku. Naši sportaši također su već počeli s akcijom, ali glavne uzdanice, alpski skijaši, još nisu stigli u Italiju. Nakon nekoliko dana odmora nakon Svjetskog kupa i treninga na Sljemenu, u svojim se bazama pripremaju za veliki nastup na Igrama.

Točno dok je putovao iz Zagreba u Austriju, desetak dana prije olimpijskog slaloma, razgovarali smo sa Samuelom Kolegom, najboljim hrvatskim slalomašem koji će u ponedjeljak, 16. veljače nastupati u slalomu, posljednjoj utrci za muškarce u alpskom skijanju na ZOI.

Foto: Marco Bertorello/afp/profimedia

"Idemo trenirati par dana u Reiteralm. Tamo ću odvoziti i neke FIS utrke jer je bila duga pauza od posljednjeg natjecanja pa da se malo vratimo u ritam utrkivanja. Tamo ću odraditi nekoliko treninga i utrka i onda idem za Bormio", rekao nam je Sami u uvodu.

Ima li umora i zdravstvenih tegoba, već je veći dio sezone prošao?

"Ima umora, ali sad smo uspjeli malo odmoriti za vrijeme ove pauze, bili smo čak i na moru nekoliko dana, odradili smo kondiciju. Trenirali smo sad dva dana na Sljemenu što mi je uvijek super, tako da mogu reći da sam stvarno dobro. Osjećam se dobro i skijaški i fizički tako da sam optimističan", rekao nam je Kolega.

'Ispada da smo tempirali formu'

Sa Samijem smo razgovarali brzo nakon muškog spusta u kojem je zlato uzeo Franjo Von Allmen ispred dva Talijana, Franzonija i Parisa.

"Taman sam završio skijanje na Sljemenu i pogledao sam utrku. Bilo je zanimljivo, Bormio je jedan od težih spustova na svijetu uz Kitzbühel i Wengen i pobijedili su oni koju su cijele godine naprijed i to je poprilično pošteno. Ovo je baš bio pravi spust, skoro dvije minute, staza Svjetskog kupa, pravi olimpijski spust. Drago mi je za Parisa, 36 godina i konačno je osvojio olimpijsku medalju.

Odermatt? Nije mu leglo, ali dobro, i posljednji spust je bio četvrti. Franjo je u formi, ali još ima Odermatt prilike u veleslalomu i superveleslalomu", rekao je Samuel Kolega.

Je li veleslalom u planu?

"Još nismo sto posto sigurni, dosta je lagan veleslalom, dug, ali lagan. Nije nam u planu, mislim da nećemo, držimo ga za rezervnu disciplinu, a posvetit ćemo se slalomu. Forma je sad stvarno dobra na treninzima, a i posljednja utrka je bila dobra pa idemo s time u Olimpijske igre", otkrio je Sami.

Kako je zadovoljan svojom sezonom, bilo je tu i dobrih i loših laufova?

"Sad ispada kao da jesmo možda tempirali formu za ZOI. Sad se osjećam dobro. Sezona nije bila kako samo zamišljao, ali bilo je nekih solidnih rezultata i solidnog skijanja. Male su razlike i sad mi se čini da sam uhvatio dobar ritam i to moram iskoristiti u ovih par utrka", kazao je Sami koji, iako mu je tek 27 godina, nastupa na svojim trećim Igrama.

Foto: Andrew Milligan/pa Images/profimedia

"Posrećilo mi se da nastupim u Koreji prije osam godina, imali smo veliku kvotu, Kinu smo izborili i tad sam bio zadovoljan i s veleslalomom i slalomom, sada idemo na treće igre i ovo su prve europske pa mi je baš drago, nikad bliže doma", rekao je Sami.

'Za mene ima važnijih utrka od Olimpijskih igara'

U Pekingu je upisao 15. mjesto u slalomu.

"Da, to je bio odličan rezultat, dobro skijanje, bio sam klinac, ali baš sam bio zadovoljan. Cilj je sada to nadmašiti. Znam da je skijanje dobro, znam da sam već bio na vrhu i znam da mogu opet. Zdrav jesam, sve je na mjestu da bude dobro", optimističan je Samuel.

Kakav je osjećaj nastupiti na Olimpijskim igrama, je li to ostvarenje sna?

"U skijanju je mrvicu drugačije nego u drugim sportovima. Uvijek sam govorio da gledam ove velike utrke Svjetskog kupa kao važnije od Olimpijskih. Igre su posebne jer su svake četiri godine i dijele se medalje, to je posebno, ali ja na to ne gledam kao nešto ekstra specijalno. Meni jednako znače utrke koje imaju tradiciju u Svjetskog kupu kao što su Kitzbühel, Adelboden i takove staze", rekao je Sami.

Foto: Ipa/splashnews.com/splash/profimedia

Znači tetovaža olimpijskih krugova ne dolazi u obzir?

"To sigurno ne, nema šanse", nasmijao se Sami.

Kakvo je stanje s ostalim kolegama u reprezentaciji?

"Trenirao sam s Istokom i Zubom na Sljemenu, sad ćemo svako na svoju stranu. Zubo ide u Italiju trenirati veleslalom. Bili smo zajedno u Rovinju na kondiciji. Svima je forma dobra, dobro se osjećamo, u nekoj smo gornjoj putanji, odmorili smo i spremni smo sto posto", zaključio je Sami.

POGLEDAJTE VIDEO: Zimske olimpijske igre naišle na jedan veliki problem: Pokrenuta istraga oko medalja