Dan koji ulazi u povijest! Na Olimpijskim igrama nikada nismo vidjeli ovako nešto, niti blizu

Pravi kuriozitet vidjeli smo u utorak, petog dana Zimskih olimpijskih igara 2026 u Milanu i Cortini. Naime, olimpijski pobjednici u postali ne jedan već dva para braće i sestara.

Šveđani Isabella i Rasmus Wrana osvojili su zlatnu medalju u mješovitim parovima u curlingu pobijedivši u finalu američki par Cory Thiesse i Koreyja Dropkina sa 6-5.

Samo nekoliko minuta kasnije zlato u skijaškim skokovima u mješovitom ekipnom natjecanju osvojila je Slovenija u čijoj su ekipi bili brat i sestra Domen i Nika Prevc.

Uta i Hifumi Abe su u Tokiju 2020. postali prvi brat i sestra ikada koji su osvojili zlatne medalje isti dan na Olimpijskim igrama, oboje u džudu. Nikada niti na Zimskim niti na Ljetnim igrama nismo vidjeli da isti dan dva para braće i sestara uzmu zlatnu medalju.

