FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DVIJE OBITELJI /

Dan koji ulazi u povijest! Na Olimpijskim igrama nikada nismo vidjeli ovako nešto, niti blizu

Dan koji ulazi u povijest! Na Olimpijskim igrama nikada nismo vidjeli ovako nešto, niti blizu
×
Foto: Profimedia

Niti na Ljetnim niti Zimskim igrama nismo vidjeli ovako nešto

10.2.2026.
21:11
Dominik Franculić
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pravi kuriozitet vidjeli smo u utorak, petog dana Zimskih olimpijskih igara 2026 u Milanu i Cortini. Naime, olimpijski pobjednici u postali ne jedan već dva para braće i sestara.

Šveđani Isabella i Rasmus Wrana osvojili su zlatnu medalju u mješovitim parovima u curlingu pobijedivši u finalu američki par Cory Thiesse i Koreyja Dropkina sa 6-5. 

Samo nekoliko minuta kasnije zlato u skijaškim skokovima u mješovitom ekipnom natjecanju osvojila je Slovenija u čijoj su ekipi bili brat i sestra Domen i Nika Prevc

Uta i Hifumi Abe su u Tokiju 2020. postali prvi brat i sestra ikada koji su osvojili zlatne medalje isti dan na Olimpijskim igrama, oboje u džudu. Nikada niti na Zimskim niti na Ljetnim igrama nismo vidjeli da isti dan dva para braće i sestara uzmu zlatnu medalju. 

POGLEDAJT VIDEO: Predstavljeni su svi bolidi koji će biti na stazi u novoj sezoni Formule 1

Zimske Olimpijske Igre 2026Domen PrevcSkijaški SkokoviCurling
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx