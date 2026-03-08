Doznajemo tko (ne)stoji iza prekrasnog murala braniteljima kod Vjesnika o kojem svi pričaju

DALI ZADNJI EURO /

Dobili smo na korištenje snimku prekrasnog murala u podvožnjaku ispod Vjesnikova nebodera, posvećenog hrvatskim vojnim jedinicama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu.

Na muralu se nalazi natpis "Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi", uz oznake pobjedničkih gardijskih brigada. Podvožnjak je zatvoren od 18. studenoga, nakon što je požar uništio Vjesnikov neboder, zbog opasnosti od krhotina i odlomljenih stakala koji mogu ugroziti vozače i vozila.

Portal Net.hr doznaje kako mural nije financiran od strane nikakvih političkih organizacija, udruga, od strane bilo kakvih drugih osoba nego isključivo od strane nekoliko entuzijasta koji vole svoju domovinu.

Ti entuzijasti dali su zadnji atom snage da se to napravi, kao i posljednji euro iz džepa ne bi li ovako nešto osvanulo u Zagrebu i to na starom, zapuštenom, oronulom zidu. Za spomenuti kako su ti entuzijasti više puta tražili dozvolu od Grada Zagreba za murale iste tematike i nisu ju dobili, odnosno ishodili.