Doznajemo kojom će se metodom rušiti Vjesnik: Evo kada bi neboder trebao nestati

Procedura za rušenje izgorenog Vjesnikova nebodera ide dalje. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave objavila je odluke kojima se odbijaju žalbe dviju tvrtki na odabir izvođača za izradu projektne dokumentacije te izvođenje radova uklanjanja nebodera.

Odmah je najavljeno kako će Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u idućim danima potpisati ugovor s tvrtkom iz Vinkovaca kako bi se neboder Vjesnik što prije sigurno uklonio.

Neboder je, podsjetimo, stradao u požaru koji je izbio 17. studenoga prošle godine nakon kojeg je utvrđeno da postoji rizik od urušavanja te je preporučeno hitno uklanjanje zgrade.

Zgrada bi trebala nestati u iduća tri mjeseca

U Ministarstvu graditeljstva pojasnili su za RTL Danas da je procedura takva da će se početkom tjedna, vjerojatno u ponedjeljak ili utorak, potpisati ugovor s izvođačem radova. U prvoj fazi će se sigurnosno osigurati sve što je opasno i maknuti s Vjesnika kako bi se promet doveo u normalnu.

Izvođač ima 30 dana da obavi taj dio posla, kako bi se podvožnjak na Slavonskoj aveniji pustio u promet. Sada se odvija sjevernim kolnikom i to dvosmjerno, no čitavo vrijeme južni kolnik će ostati zatvoren i to kako bi izvođač imao prostor da sigurno obavlja sve radove na rušenju.

Ako se ugovor potpiše početkom idućeg tjedna, izvođač ima tri mjeseca kako bi završio uklanjanje nebodera. To je rok koji je rekao Ministarstvu da može ispuniti. U iduća tri mjeseca zgrada bi trebala nestati. Vrijednost radova rušenja Vjesnika iznosi 5,2 milijuna eura.

Metoda strojnog rušenja

Sve što znamo u ovom trenutku je da će se neboder rušiti metodom strojnog rušenja. U Ministarstvu nam kažu da izvođač radova, tvrtka iz Vinkovaca, ima iskustva u strojnom rušenju zgrada tako da su rekli da će to primijeniti i ovdje. Još se ne zna hoće li to biti jedna od metoda poput dijamantnog reza ili grickanja s bagerom kat po kat o kojima smo čuli proteklih mjeseci. To će izvođač u narednom periodu prezentirati Ministarstvu, a doznajemo da će im fazno nadopunjavati projekt rušenja.

U Ministarstvu naglašavaju da Vjesnik nije opasan, da njegovu statiku kiša, snijeg ni vjetar nisu dodatno narušili te da to čitavo vrijeme provjeravaju.