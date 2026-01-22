Bačićevo ministarstvo odgovorilo na prozivke o namještanju natječaja za rušenje Vjesnika

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je pregovarački postupak javne nabave sukladno članku 131. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj nabavi budući da su temeljem Izvješća o stanju konstrukcije nakon izvanrednog događaja od strane Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo od dana 23. studenog 2025. godine i Rješenja Državnog inspektorata RH a od dana 15. prosinca 2025. godine, kumulativno ispunjene sve zakonske pretpostavke za njegovo provođenje, navode iz ministarstva kojim upravlja Branko Bačić za Net.hr, nakon dviju žalbi tvrtki koje su sudjelovale na natječaju za posao rušenja Vjesnika.

Naime, dvije tvrtke koje nisu odabrane za taj posao u žalbama su navele, kako tvrde, "brojne nepravilnosti" u postupku odabira i vrednovanja ponuda, zbog čega traže poništenje natječaja, prenijeli su domaći mediji.

Pomiču se rokovi

U svojim su žalbama prozvali Ministarstvo da je odbilo jeftinije ponude i optužile ga da pogodovanje vinkovačkoj tvrtki Eurco koja je dobila posao.

"Postupak pregleda i ocjene ponuda proveden je sukladno uvjetima Dokumentacije o nabavi i odredbama Zakona o javnoj nabavi", navode iz Ministarstva u odgovoru.

Napominju da traje žalbeni postupak pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, a koja Odluku mora donijeti u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe.

"Po donošenju Odluke, Ministarstvo će postupiti sukladno odluci Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave", zaključuju iz Bačićevog ministarstva.

Zbog žalbi, odgođeno je potpisivanje ugovora za projektiranje i uklanjanje zgrade Vjesnika uništene u požaru u studenom prošle godine.

Prvotno je bilo predviđeno da se ugovor o uklanjanju Vjesnika strojevima, na mehanički način, s tvrtkom EURCO potpiše 21. siječnja nakon čega bi izvođač morao u roku od tri mjeseca završiti posao vrijedan 5 milijuna eura.

