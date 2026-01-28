FREEMAIL
NIŠTA MU NIJE SVETO /

Srbin udario po Hrvatskoj: Nevjerojatno što je rekao nakon našeg plasmana u polufinale

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Zoran Ilić tvrdi kako su Hrvatskoj protiv Mađarske pomogli suci

Silvijo Maksan
28.1.2026.
23:43
Sanjin Strukic/pixsell
Zoran Ilić, desni vanjski, Srbin koji nastupa za Mađarsku, nakon poraza u dramatičnom susretu protiv Hrvatske u Malmöu 27-25 u kojem je on bio ponajbolji mađarski igrač sa 5 golova i u kojem je njegova momčad ispala s Europskog prvenstva, izrazio je nezadovoljstvo odlukama suca koje su, prema njegovom mišljenju, odlučile ishod utakmice. Iako je Ilić u posljednjoj minuti postigao gol za izjednačenje 26-26, slavlje nije potrajalo jer suci nisu priznali pogodak zbog navodnog prekršaja u napadu. Naime, prema njihovoj procjeni, David Mandić bio je u kontaktu s njim, zbog čega je dosuđeno probijanje. 

Europsko prvenstvo gledaj do kraja na platformi VOYO. Utakmicu Hrvatske i Mađarske, koja je bila izuzetno dramatična, pogledaj u reprizi na platformi VOYO i budi dio povijesti. 

Nakon poništenog gola, Hrvatska je krenula u odlučujući napad, a David Mandić je postigao gol koji je donio pobjedu 27-25.

"Nakon što sam pogledao snimku, mislim da Mandić stoji unutar šest metara i da je moj gol bio ispravan", izjavio je Ilić.

"Svi su znali da ako Hrvatska pobijedi, Švedska ispada", dodao je.

Ilić je naglasio kako smatra da Mađarska igra fantastičan rukomet, no istaknuo je da je utakmica odlučena sličnim okolnostima kao prethodna protiv Švedske, kada su suci također donijeli odluku koja je išla u korist suparničke momčadi.

"Suci su opet pomogli drugoj momčadi, u ovom slučaju Hrvatskoj. Ali, što se može, to je sport", zaključio je Ilić.

Hrvatska pobjedom protiv Mađarske osigurala je mjesto među četiri najbolje reprezentacije i u petak će u polufinalu Eura igrati protiv Njemačke u danskom Herningu. Utakmica je na rasporedu u 17.45 sati uz prijenos na RTL-u i platformi VOYO. 

