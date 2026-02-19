Milanović i Bačić na otvorenju stručnog skupa: Hoće li predsjednik komentirati Josipa Dabru?

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, sudjeluju na svečanom otvorenju 10. stručnog skupa "nZEB 2026 – Energetska učinkovitost i održivost".

Stručni skup tradicionalno organizira Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu - nZEB.hr u sklopu aktivnosti Stručnog usavršavanja AF-a.

Predsjednik Milanović nije do sada komentirao najnoviju aferu koja potresa politički vrh nakon sporne pjesme Josipa Dabre. Čeka se hoće li danas reći svoje mišljenje o tome?

Uskoro više...