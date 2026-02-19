Dabro sazvao pressicu zbog Hrebaka: Što će reći na njegov ultimatum?

Saborski zastupnik i glavni tajnik Domovinskog pokreta Josip Dabro na tiskovnoj konferenciji u Hrvatskom saboru odgovorit će na prijedlog predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka.

HSLS je, podsjetimo, premijeru Andreju Plenkoviću postavio rok od 30 dana da "resetira" vladajuću koaliciju nakon spornih snimaka Dabre na kojima pjeva stihove koji aludiraju na poglavnika NDH Antu Pavelića, što je izazvalo žestoke političke reakcije.

Iz HSLS-a poručuju da "je bilo dosta" i žestoko osuđuju Dabrine postupke, koji se pravdao da može pjevati što želi "u svom šoru". Hrebak je odmah po objavi snimke kazao da njegova stranka "ne mora biti dio većine" i zaprijetio mogućim izlaskom iz koalicije.

"Mi, kao koalicijski partneri koji smo već 10 godina u koaliciji s HDZ-om u jednoj dobroj suradnji, mi predlažemo rješenje koje će nas sve riješiti najslabijeg karike, a to je odlazak Josipa Dabre", poručio je Hrebak u studiju RTL-a Danas u srijedu.

Predsjednik HSLS-a smatra da nije moguće daljnje funkcioniranje vladajuće većine s nekim "tko na mala vrata uvodi ustašluk" u Vladu.

