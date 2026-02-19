FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
USKORO UŽIVO /

Dabro sazvao pressicu zbog Hrebaka: Što će reći na njegov ultimatum?

Dabro sazvao pressicu zbog Hrebaka: Što će reći na njegov ultimatum?
×
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dabro se obraća javnosti nakon zahtjeva predsjednika HSLS-a za 'resetiranjem koalicije' zbog spornih snimki i stihova koji aludiraju na ustaškog poglavnika

19.2.2026.
9:09
Dunja Stanković
Patrik Macek/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Saborski zastupnik i glavni tajnik Domovinskog pokreta Josip Dabro na tiskovnoj konferenciji u Hrvatskom saboru odgovorit će na prijedlog predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka.

HSLS je, podsjetimo, premijeru Andreju Plenkoviću postavio rok od 30 dana da "resetira" vladajuću koaliciju nakon spornih snimaka Dabre na kojima pjeva stihove koji aludiraju na poglavnika NDH Antu Pavelića, što je izazvalo žestoke političke reakcije. 

Iz HSLS-a poručuju da "je bilo dosta" i žestoko osuđuju Dabrine postupke, koji se pravdao da može pjevati što želi "u svom šoru". Hrebak je odmah po objavi snimke kazao da njegova stranka "ne mora biti dio većine" i zaprijetio mogućim izlaskom iz koalicije. 

"Mi, kao koalicijski partneri koji smo već 10 godina u koaliciji s HDZ-om u jednoj dobroj suradnji, mi predlažemo rješenje koje će nas sve riješiti najslabijeg karike, a to je odlazak Josipa Dabre", poručio je Hrebak u studiju RTL-a Danas u srijedu. 

Predsjednik HSLS-a smatra da nije moguće daljnje funkcioniranje vladajuće većine s nekim "tko na mala vrata uvodi ustašluk" u Vladu. 

Uskoro opširnije... 

Josip DabroHslsDario HrebakSnimka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx