Novi moderni stadion sve je bliže: Gradonačelnik objavio velike vijesti
Gradonačelnik Dario Hrebak objavio je na svome Facebook profilu kako su stigle ponude za izvođače radova
Grad Bjelovar korak je bliže dobivanju novog stadiona koji će imati pet tisuća mjesta kao i zatvorenu streljanu za malokalibarsku pušku.
Gradonačelnik Dario Hrebak objavio je na svome Facebook profilu kako su stigle ponude za izvođače radova i počinje procedura odabira izvođača.
"Danas su otvorene ponude na javnoj nabavi za izvođača radova Arene Bjelovar. Ukupna procijenjena vrijednost je bila 13 milijuna eura. Javilo se 7 renomiranih građevinskih tvrtki iz Hrvatske i najniža ponuda je 11.4 milijuna eura, čak 1.6 milijuna eura ispod procijenjene vrijednosti.
Sad slijedi procedura odabira izvođača koja će trajati oko 2 mjeseca i onda kreće gradnja Arene Bjelovar, nogometnog stadiona i prve zatvorene dvorane za malokalibarsku pušku i pištolj u Hrvatskoj za našeg olimpijca Mirana Maričića koji više neće morati trenirati u Beču i Budimpešti i donositi Bjelovaru i Hrvatskoj olimpijske medalje, obzirom da takve dvorane nema u Hrvatskoj.
S druge strane Bjelovar dobiva moderan stadion s 5000 mjesta i svim uvjetima za igranje 1.HNL i međunarodnih europskih utakmica", stoji u Facebook objavi bjelovarskog gradonačelnika.
