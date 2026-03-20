ZNA SE I CIJENA

Novi moderni stadion sve je bliže: Gradonačelnik objavio velike vijesti

Novi moderni stadion sve je bliže: Gradonačelnik objavio velike vijesti
Foto: GRAD BJELOVAR

Gradonačelnik Dario Hrebak objavio je na svome Facebook profilu kako su stigle ponude za izvođače radova

20.3.2026.
16:08
Sportski.net
GRAD BJELOVAR
Grad Bjelovar korak je bliže dobivanju novog stadiona koji će imati pet tisuća mjesta kao i zatvorenu streljanu za malokalibarsku pušku.

Gradonačelnik Dario Hrebak objavio je na svome Facebook profilu kako su stigle ponude za izvođače radova i počinje procedura odabira izvođača. 

"Danas su otvorene ponude na javnoj nabavi za izvođača radova Arene Bjelovar. Ukupna procijenjena vrijednost je bila 13 milijuna eura. Javilo se 7 renomiranih građevinskih tvrtki iz Hrvatske i najniža ponuda je 11.4 milijuna eura, čak 1.6 milijuna eura ispod procijenjene vrijednosti.

Sad slijedi procedura odabira izvođača koja će trajati oko 2 mjeseca i onda kreće gradnja Arene Bjelovar, nogometnog stadiona i prve zatvorene dvorane za malokalibarsku pušku i pištolj u Hrvatskoj za našeg olimpijca Mirana Maričića koji više neće morati trenirati u Beču i Budimpešti i donositi Bjelovaru i Hrvatskoj olimpijske medalje, obzirom da takve dvorane nema u Hrvatskoj.

S druge strane Bjelovar dobiva moderan stadion s 5000 mjesta i svim uvjetima za igranje 1.HNL i međunarodnih europskih utakmica", stoji u Facebook objavi bjelovarskog gradonačelnika. 

