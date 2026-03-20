Ženidba s 18, tajna kći pa blizanci u 60-ima: Ovo je ljubavni život legendarnog akcijskog junaka

Carlos Ray Norris, svijetu poznatiji kao Chuck Norris, ime koje je postalo sinonim za nezaustavljivu snagu, preminuo je u 86. godini života. Njegov odlazak označava kraj jedne ere, no legenda o čovjeku koji "ne radi sklekove, već gura Zemlju prema dolje" ostaje.

Ipak, iza te fasade internetskog fenomena i akcijskog junaka krije se mnogo kompleksnija i inspirativnija priča – priča o čovjeku čije su najveće bitke vođene izvan filmskog platna, u tišini obiteljskog doma. Njegov pravi testament nije u mitovima o snazi, već u nepokolebljivoj odanosti obitelji koja je definirala čovjeka iza legende. Njegov život je bio priča o suprugu i ocu, čija se najveća snaga očitovala u ljubavi i požrtvovnosti prema svojim najbližima.

Srednjoškolska ljubav, sinovi i tajna kći

Temelji privatnog života Chucka Norrisa postavljeni su rano, daleko od svjetala pozornice. Bio je u braku sa svojom srednjoškolskom ljubavi, Dianne Holechek, punih trideset godina.

Vjenčali su se 1958. godine, a njihova veza, koja je započela u mladosti, donijela im je dva sina, Mikea i Erica. Iako je brak na kraju okončan razvodom 1988. godine, Norris i Holechek ostali su u dobrim odnosima, povezani zajedničkom djecom.

Međutim, godine nakon razvoda donijele su mu jedno od najvećih životnih otkrića. U svojoj autobiografiji 2004. godine javno je priznao kćer Dinu, rođenu iz izvanbračne veze još 1963. godine. Za njezino postojanje saznao je tek 1991., kada mu je ona, tada već odrasla žena, pisala pismo. Norris je bez oklijevanja prihvatio istinu. Odmah se susreo s njom i započeo graditi prisan odnos, dokazujući da obiteljske veze nadilaze okolnosti i vrijeme. Taj čin bio je rani pokazatelj da je uloga oca za njega bila iznad svega.

Nova ljubav i najveća životna borba

Godine 1998. Chuck Norris započeo je novo poglavlje u svom privatnom životu vjenčanjem s bivšom manekenkom Genom O'Kelley, 23 godine mlađom od njega.

Njihova ljubavna priča okrunjena je 2001. godine rođenjem blizanaca, sina i kćeri, čime je Norris ponovno iskusio radosti očinstva u zrelijoj dobi.

No, obiteljsku idilu prekinula je Genina teška bolest. Nakon što je 2013. primila injekciju kontrasta za magnetsku rezonanciju, počela je patiti od teških i iscrpljujućih neuroloških simptoma. Dok su liječnici bili zbunjeni, Norrisovi su vjerovali da je riječ o trovanju gadolinijem, teškim metalom iz kontrasta.

Tada je Chuck Norris pokazao svoje pravo lice junaka, ne onog s filmskog platna, već onog stvarnog. Gotovo se u potpunosti povukao iz javnog života kako bi se posvetio njezinoj njezi. "Moj cijeli život sada je posvećen tome da je održim na životu", izjavio je tada, potrošivši milijune na njezino liječenje i pokrenuvši pravnu bitku protiv farmaceutskih kompanija. Ta borba, vođena daleko od kamera, postala je njegova najvažnija misija.

Zahvaljujući njegovoj potpunoj predanosti, Gena se s godinama značajno oporavila. Iako se nikada nije u potpunosti riješila posljedica, prebrodila je najtežu fazu bolesti te je u godinama koje su prethodile njegovoj smrti vodila miran život, posvećena obitelji. Njezin oporavak bio je njegova najveća pobjeda, svjedočanstvo ljubavi koja je bila jača od svake bolesti.

