Napudrana ruka Donalda Trumpa otvorila nova pitanja, iz Bijele kuće stiglo apsurdno objašnjenje

Napudrana ruka Donalda Trumpa (79) u srijedu navečer otvorila je opet pitanje što se događa s američkim predsjednikom. Golemu modricu prekrio je debelim slojem pudera te izašao na pozornicu povodom Mjeseca crnačke povijesti.

Trump's hand is extremely discolored today -- as bad as I've ever seen it



(Saul Loeb/Getty) pic.twitter.com/xyRIyswide — Aaron Rupar (@atrupar) February 18, 2026

Ovo nije prvi puta da prekrive ruke šminkom. Ipak, ovaj make-up manje se sjajio nego kad je držao govor pripadnicima vojske u vojnoj bazi Fort Bragg u petak. Tijekom proteklog tjedna Trump je u nekoliko navrata viđen s vidljivo nanesenim slojem šminke na ruci, a svi su primijetili i da je jedva držao otvorene oči tijekom govora člana svog kabineta Leeja Zeldina. Trump, najstarija osoba koja je preuzela predsjedništvo, pokušava prikriti svoje kronične modrice noseći šminku gotovo svaki dan ili skrivajući ruke ispod stolova.

Neovisni novinar Aaron Rupar primijetio je na X-u da je Trumpova promjena boje kože u srijedu bila "gora nego ikad".

'Trump je čovjek iz naroda'

"Koliko je rukovanja potrebno za to?", napisao je korisnik X-a, referirajući se na tvrdnju Bijele kuće da modrice nastaju od čestog rukovanja. Kada je u srijedu zatražen komentar o stanju Trumpove ruke, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt poslala je Daily Beastu izjavu.

"Predsjednik Trump je čovjek iz naroda i svakodnevno se susreće s više Amerikanaca i rukuje s njima više nego bilo koji drugi predsjednik u povijesti. Njegova predanost je nepokolebljiva i to dokazuje svaki dan", rekla je Leavitt. Obrana Bijele kuće rukovanjem izgubila je na kredibilitetu nakon što su se na lijevoj ruci desnorukog predsjednika pojavile neke od njegovih najtežih modrica tijekom prošlomjesečnog Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, zajedno s kroničnom modricom na desnoj ruci.

"Izrezao sam se na stolu", objasnio je. Trump je također pripisao svoje modrice uporabi aspirina. Predsjednik kaže da uzima veću dozu lijeka nego što mu liječnik preporučuje jer ne želi da mu srcem teče "gusta krv". Tijekom njegovog drugog mandata, mediji izvještavaju o Trumpovom pogoršanju zdravlja, budući da se predsjednik često viđa kako drijema tijekom sastanaka kabineta, ima mentalne probleme, nerazgovijetno govori i pati od oticanja gležnjeva.

Bijela kuća je prošle godine otkrila da je Trumpu dijagnosticirana kronična venska insuficijencija, uobičajeno stanje u kojem vene na nogama teško guraju krv natrag u srce. Unatoč svim službenim demantijima, fotografije govore više od riječi.

