Katarina se sprema za odlazak bez povratka? Sestri povjerila dukate, dokumente i bolnu istinu

Katarina iz RTL-ove serije 'Divlje pčele' sve je bliže odluci koja bi mogla zauvijek promijeniti sudbinu obitelji. Nakon što ju je Teodora suočila s istinom o smrti Petra Vukasa i dovela je pred zid, Katarina se priprema za predaju policiji. No prije nego što se suoči s Jerko Sikirica, odlučila je učiniti nešto što je slomilo i nju i njezinu sestru Zoru.

U tišini obiteljskog doma Katarina je počela Zori pokazivati sve što obitelj posjeduje — od dukata i ušteđevine do važnih dokumenata i papira vezanih uz kuću, zemlju i račune. Bez puno objašnjenja, kao da je pokušavala pripremiti sestru za život koji slijedi bez nje.

“Tu ti je sve, da znaš gdje stoji”, rekla joj je smireno, dok je zbunjena Zora pokušavala shvatiti zašto joj odjednom povjerava cijelu obiteljsku imovinu.

Zora je ubrzo osjetila da se iza svega krije nešto puno ozbiljnije. “Zašto mi to sada pokazuješ?” pitala je zabrinuto, sve više strahujući da se Katarina sprema otići zauvijek.

Iako nije željela otkriti cijelu istinu, Katarina je svojim riječima samo dodatno pojačala nelagodu. “Nikad ne znaš kad se život može okrenuti”, rekla je tiho, ostavljajući dojam kao da se oprašta.

Svjesna da bi Zora uskoro mogla ostati sama, pokušala joj je dati barem osjećaj sigurnosti. Podsjetila ju je na rodbinu na koju može računati i ljude koji bi joj mogli pomoći kada nje više ne bude uz nju.

“Imaš tetku na Braču i barba Žarka u Slavoniji. Nisi sama”, poručila joj je kroz emocije.

Svaki Katarinin potez djelovao je kao posljednja priprema prije velikog odlaska, a nad obitelji se nadvila teška neizvjesnost. Ostaje pitanje hoće li doista skupiti snage za predaju i kakve će posljedice njezina odluka ostaviti na sve koje voli.