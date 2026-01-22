FREEMAIL
Trump opet snimljen s modricom i to na drugoj ruci: 'Uzimam veću dozu, želim rijetku krv'

Foto: Profimedia

Prošle godine Bijela kuća istaknula je da je to od velikog broja rukovanja, no slučaj je baš ranije ovog mjeseca komentirao i sam Trump

22.1.2026.
16:13
Erik Sečić
Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak se obratio svjetskim liderima u švicarskom Davosu, a pažnju je privukla modrica na njegovoj lijevoj ruci.

Trump je od povratka u Bijelu kuću u više navrata fotografiran s masnicama na drugoj, desnoj ruci, nakon čega su krenule rasprave o predsjednikovom zdravlju. 

Foto: Fabrice Coffrini/afp/profimedia

Prošle godine Bijela kuća istaknula je da je to od velikog broja rukovanja, no slučaj je baš ranije ovog mjeseca komentirao i sam Trump. 

Veće doze aspirina 

Početkom siječnja u intervjuu za Wall Street Journal (WSJ) izjavio je da zbog navike i praznovjerja već godinama na dnevnoj bazi uzima veće doze aspirina nego što je to medicinski preporučeno. 

Tvrdi da je upravo zbog toga skloniji modricama, koje je povremeno pokušavao prikriti kozmetičkim sredstvima. "Kažu da je aspirin dobar za razrjeđivanje krvi, a ja ne želim da mojim srcem teče gusta krv - želim lijepu i rijetku", naveo je Trump tada. 

Predsjednik je u istom intervjuu otkrio i da je prošlog listopada bio na računalnoj tomografiji (CT), koju je naručio jedan od njegovih liječnika kao mjeru opreza s ciljem da se isključe potencijalni kardiovaskularni problemi. Trump je naveo da pregled nije uočio nikakve abnormalnosti, što je kasnije potvrdila i Bijela kuća.

Također je poručio da je savršenog zdravlja i odbacio optužbe da je zaspao usred sastanaka u Bijeloj kući: "Ponekad me fotografiraju dok trepćem pa me uhvate baš u trenutku treptaja". 

POGLEDAJTE VIDEO: Kurelić kod Mojmire analizirao 72 minute 'Trumpizama' u Davosu: 'Taj govor više ne drži vodu'

