Veliki MMA talent otkrio kako je završio u slavnom ATT-u: 'Evo kako je sve krenulo...'

VOYO Hrvatska, poznat po bogatom sportskom sadržaju, ponovno je oduševila fanove borilačkih sportova. Na svojem Instagram profilu podijelili su isječak iz vlastitog podcasta "3x5 by Voyo" u kojem MMA borac Tiriel-Luka Abramović iskreno progovara o ključnom trenutku svoje karijere tj. prelasku u prestižni American Top Team (ATT) u Zagrebu. Objava služi kao sjajna najava za nadolazeći FNC 28 spektakl.

Ako ne želite propustiti nijedan FNC događaj, osigurajte pristup putem Voyo platforme! Godišnja pretplata donosi najveću uštedu!

Put od amaterskog prvaka do profesionalnog izazova

U kratkom videu, Tiriel-Luka Abramović prisjeća se svojih početaka i puta koji ga je doveo u jedan od najjačih MMA timova u Europi. Priča kreće od njegovih amaterskih mečeva, s posebnim naglaskom na FNC-ov amaterski turnir koji je osvojio u teškoj kategoriji. Upravo ga je taj uspjeh stavio na radar čelnika organizacije, koji mu je odmah nakon turnira ponudio priliku da se preseli u Zagreb i trenira u ATT-u. Zanimljivo, Abramović otkriva da je u tom trenutku odbio ponudu. Kao razlog navodi odanost ekipi s kojom je tada trenirao. Ipak, vrata za buduću suradnju ostavio je otvorenima.

Sudbina je htjela da se nekoliko godina kasnije, kako sam kaže, "silom prilika" ipak preseli u Zagreb, gdje je upisao i Kineziološki fakultet. Ta odluka označila je početak njegove profesionalne transformacije i potpunu posvećenost sportu u vrhunskim uvjetima koje nudi ATT Zagreb, gdje sada trenira već pune tri godine.

