FNC se okreće domaćem terenu i najavljuje uzbudljiv program za priredbu u Slavonskom Brodu. Putem svog službenog Instagram profila, organizacija je otkrila novi okršaj u poluteškoj kategoriji koji će suprotstaviti domaću nadu Luku Abramovića i iskusnog argentinskog borca Lucasa Alsinu.

Luka "Tiriel" Abramović, predstavnik zagrebačkog American Top Teama, dobro je poznato ime FNC-ovoj publici. U svojoj profesionalnoj karijeri unutar promocije, Abramović je ostvario impresivan niz od tri pobjede, a sve tri ostvario je prekidom u prvoj rundi. Njegova eksplozivnost i odlučnost učinile su ga jednom od najopasnijih nadolazećih sila u diviziji. S druge strane kaveza stajat će Lucas Alsina.

Razgovarali smo s Abramovićem, a evo što nam je otkrio uoči spektakla u Slavonskom Brodu. Za početak nas je zanimalo kako gleda na rezultate ATT u Münchenu.

"Ne bih baš rekao d aje bilo neuspješno, imamo dva poraza, ali i dvije pobjede, za mene je čaša uvijek na pola puna, a ne prazna. Dečki će se vratiti još jači"

Par riječi o protivniku Alsini?

"Namazan je i iskusan, nadam se da je spreman..."

Koliko uspiješ pratiti Zimske olimpijske igre, ipak je skijanje tvoj sport?

"Nisam pratio, ali vidim da je onaj Franjo osvojio tri zlata. On je moj godište, isplivao je sada jer se ja njega ne sjećam dok sam ja skijao, drago mi je da imao i drugih skijaša mimo Odermatta."

Što ti je skijanje donijelo da si mogao pretočiti u MMA?

"Najviše tu disciplinu, izgradilo me kao osobu i sportaša te ojačalo karakter. Oba sporta su individualna..."

Kako vidiš 2026. godinu?

"Volio bih tri meča, ali i ako se dogode dva nije problem. Ja dok sam zdrav ću se i boriti..." rekao je Luka Tiriel, a u nastavku je odgovarao na brzopotezna pitanja šaljivog karaktera. Pogledajte cijeli video...

POGLEDAJTE VIDEO: Tri nokauta u prvoj rundi i novi izazov: 'Namazan je i iskusan, nadam se samo jednoj stvari'