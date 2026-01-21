Procurile žalbe dvije tvrtke koje su htjele rušiti Vjesnik: 'Posao je namješten!'

Potpisivanje ugovora za projektiranje i uklanjanje zgrade Vjesnika, odgođeno je nakon što su dvije zagrebačke tvrtke podnijele žalbe na odluku Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da se taj posao dodijeli vinkovačkoj tvrtki EURCO, potvrdilo je Ministarstvo u utorak.

24 sata dobio je uvid u obje žalbe u kojima se navode brojne nepravilnosti u postupku odabira i načinu vrednovanja ponuda, zbog čega te dvije tvrtke traže poništenje natječaja za rušenje legendarnog nebodera.

U žalbama prozivaju Ministarstvo da je odbilo jeftinije ponude i optužuju ga za pogodovanje odabranoj vinkovačkoj tvrtki Eurco.

Kako je tekao odabir?

Ministarstvo nije provelo otvorenu javnu nabavu za rušenje na koju su se mogle javiti sve zainteresirane tvrtke. Opravdavajući to hitnošću situacije i potrebnom za što bržim rušenjem opasne zgrade koju može dodatno urušiti i jači vjetar, prvo je zatražilo inicijalne ponude od 34 tvrtke za rušenje. Njih 18 je dalo cijenu i metodu.

Nakon toga je izabrano pet od kojih je Ministarstvo zatražilo konačne ponude. U siječnju, ministar Branko Bačić potvrdio je da je odabrana slavonska tvrtka Eurco po cijenu od 5,3 milijuna eura s PDV-om i rokom rušenja od tri mjeseca.

Obje tvrtke koje se sada žale bile su jeftinije - V.D.M. Promet je ponudio 3,03 milijuna eura, a tvrtka Jonin 4,5 milijuna eura, piše 24sata.

Iako su se žalili odvojeno, obje tvrtke ukazuju da Ministarstvo uopće nije moralo provesti žurnu nabavu u pregovaračkom postupku, nego je mogao biti raspisan otvoreni natječaj sa skraćenim rokovima. Jer, Vjesnik je izgorio sredinom studenog, a rok rušenja je u pozivu bio šest mjeseci.

Podsjećaju da zakon dopušta otvorenu nabavu sa skraćenim rokovima od 15 dana, čime bi svi mogli dati svoje ponude u transparentnom postupku koji je, prema njihovom mišljenju, ovdje izostao. Ističu i da Ministarstvo nije obrazložilo niti ispunilo sve zakonom propisane uvjete za pregovarački postupak u kojem samo bira od koga će tražiti ponude.

V.D.M. Promet, u žalbi navodi da ih je Ministarstvo pozvalo da predaju inicijalnu ponudu, zatražilo je i jednu nadopunu, a nakon toga im se više uopće nije javilo.

Žalbe na proceduru

Iako su imali iskustvo i ljude, nisu pozvani. Smatraju da je tako prekršen zakon u kojem piše da se s ponuditeljima trebalo pregovarati, te dostaviti objašnjenje zašto su odvijeni. Tvrde da su tražili obrazloženje Ministarstva, koje je odbilo dati.

Joning je, s druge strane, bio pozvan te je imao uvid u cjelokupnu dokumentaciju, pa detaljno navodi ono što smatra pogodovanjem Eurcu.

Navode da je Ministarstvo inicijalno prikupljanje ponuda iskoristilo za prikupljanje referenci konkurencije, a zatim je u natječajnu dokumentaciju ugradilo uvjete koje može zadovoljiti tek "nekolicina subjekata“. "Naručitelj je neosporno povrijedio načelo tržišnog natjecanja i zabrane diskriminacije", navode iz Joninga.

Joning je, kao i Eurco, bio angažiran na brojnim rušenjima nakon potresa na Banovini. Međutim, u žalbi ističu da njihova ponuda nije razmatrana jer je Ministarstvo odbilo te reference i navelo da nisu dokazali tehničku i stručnu sposobnost za poslove u vrijednosti od pet milijuna eura. Ministarstvo je navelo da se radi o manje složenim objektima te da se jedan ugovor o rušenju više zgrada ne može smatrati dostatnim.

Joning se žali da u dokumentaciji o nabavi uopće nije naveden taj uvjet.

S druge strane, dok njima to nije priznato kao referenca, Eurcu se, kako navode, bez provjere "beskompromisno priznaju“ reference.

Kao treće, Joning ističe da se uopće nije tražilo da tvrtka dokaže sposobnost brojem ljudi, alata, kamiona i ostale opreme, ali se zato dodatno bodovala stručnost inženjera.

"Sve navedeno, skupno i pojedinačno, ukazuje da je naručitelj već kod raspisivanja dokumentacije za nabavu i odabira u pregovaračkom postupku imao na umu točno određenog ponuditelja te je time izravno postupio suprotno Zakonu o javnoj nabavi", stoji u žalbi Joninga, koji optužuje Ministarstvo za namještanje natječaja, ekskluzivno doznaje 24sata.

Upitali smo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine što imaju reći na ove optužbe, a njihovo očitovanje ćemo objaviti kada stigne.

